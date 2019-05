अपने दादा के लिए अपनी लोकसभा सीट छोड़ना चाहते हैं पूर्व PM देवगौड़ा के पोते प्रज्वल

बेंगलुरु: कर्नाटक में लोकसभा चुनाव में जेडीएस के इकलौते विजेता रहे प्रज्वल रेवन्ना ने शुक्रवार को घोषणा की है कि वह अपने दादा एवं पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के लिए अपनी सीट छोड़ना चाहते हैं. देवेगौड़ा को बीजेपी उम्मीदवार जी एस बासवराज के हाथों हार का सामना करना पड़ा.

पीडब्ल्यूडी मंत्री एच डी रेवन्ना के बेटे और मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के भतीजे प्रज्वल तुमकुर लोकसभा सीट से अपने 87 वर्षीय दादा की हार से काफी दुखी हैं.

प्रज्वल ने कहा, ‘मैंने फैसला लिया है जो मैंने देवेगौड़ा, हासन के लोगों और वरिष्ठ नेताओं तथा हमारे पार्टी कार्यकर्ता के सामने रखा. मैं ‘विजयोत्सव’ मनाने के वास्ते उनके (देवेगौड़ा) लिए मार्ग प्रशस्त करते यह सीट खाली करना चाहता हूं.’

