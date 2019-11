कैप्टन अमरिंदर बोले- करतारपुर कॉरिडोर खोलने के पीछे पाकिस्तान का छिपा हुआ एजेंडा है

नई दिल्ली: करतारपुर कॉरिडोर (Kartarpur Corridor) को लेकर पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक प्रमोशनल वीडियो में खालिस्तानी अलगाववादी जरनैल भिंडरावाले के दिखने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने कहा कि मैं पहले दिन से ही आगाह कर रहा हूं कि इसके पीछे पाकिस्तान का एक छिपा हुआ एजेंडा है.

Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Khalistani separatist Jarnail Bhindranwale featured in Pakistan Govt's official video on Kartarpur corridor: All this is what I have been warning about since day one, that Pakistan has a hidden agenda here. pic.twitter.com/xh5v4jsGle

— ANI (@ANI) November 6, 2019