नई दिल्‍ली : पाकिस्‍तान में सिख लड़की के अपहरण के बाद उसका धर्म परिवर्तन कर जबरन मुस्लिम बनाए जाने के मामले में पंजाब के सीएम कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्‍तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की है. कैप्‍टन अमरिंदर सिंह ने उनसे इस घटना के दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई करने को कहा है. कैप्‍टन अमरिंदर ने सिख लड़की का अपहरण कर उसे मुस्लिम बनाए जाने को दुर्भाग्‍यपूर्ण बताया है. मुख्‍यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले को पाकिस्‍तानी विदेश मंत्री के सामने सख्‍ती से उठाने की अपील की है.

Shocking incident of a Sikh girl being kidnapped & forced to convert to Islam in Nankana Sahib, Pakistan. Call upon @ImranKhanPTI to take firm and immediate action against the perpetrators. Request @DrSJaishankar to strongly take up the issue with his counterpart at the earliest. pic.twitter.com/hpHvD9kkEJ

