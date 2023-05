Bank Holidays In May 2023: मई में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, बुद्ध पूर्णिमा और महाराष्ट्र दिवस पर रहेगी छुट्टी, देखे पूरी लिस्ट

ank Holidays In May 2023, bank holidays List: 1 मई 2023 को महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day) और मई दिवस (May Day) के चलते कुछ राज्यों में इंडिया के बैंक बंद रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) की अवकाश कैलेंडर सूची इस बात की इशारा करती है कि मई 2023 में भारत के बैंक बंद रहेंगे, जिसमें रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार शामिल हैं. महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day), मई दिवस (May Day) के अवसर पर कर्नाटक (Karnataka), महाराष्ट्र (Maharashtra), तमिलनाडु (Tamil Nadu), असम (Assam), आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), तेलंगाना (Telangana), केरल (Kerala), बंगाल (Bengal), गोवा (Goa)

और बिहार (Bihar) में बैंक बंद होंगे. वहीं अन्य राज्यों के लिए, यह एक सामान्य कार्यदिवस होगा.

महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day)

महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day), जिसे महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day) भी कहा जाता है, भारत के महाराष्ट्र राज्य में एक सार्वजनिक छुट्टी है, जो भारत में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना की स्मृति को याद करती है. मई महीने में महाराष्ट्र दिवस (Maharashtra Day) / मई दिवस (May Day), बुद्ध पूर्णिमा, रवींद्रनाथ टैगोर का जन्मदिन, राज्य दिवस और महाराणा प्रताप जयंती जैसे कुछ लोकप्रिय अवसर होते हैं, जिसके कारण बैंकों को अपने अपने राज्यों में बंद कर दिया जाएगा. दूसरे और चौथे शनिवार भी अवकाश के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं.

मई-2023 में इस महीने के बैंक अवकाश की पूरी सूची हैं-

मई 2: मंगलवार- नगर निगम चुनाव 2023- शिमला (Shimla Municipal Corporation Election 2023)

मई 5 (शुक्रवार) - बुद्ध पूर्णिमा (Buddha Purnima):

त्रिपुरा - Tripura

मिजोरम - Mizoram

महाराष्ट्र - Maharashtra

मध्य प्रदेश - Madhya Pradesh

चंडीगढ़ - Chandigarh

उत्तराखंड - Uttarakhand

जम्मू - Jammu

उत्तर प्रदेश - Uttar Pradesh

पश्चिम बंगाल - West Bengal

नई दिल्ली - New Delhi

छत्तीसगढ़ - Chhattisgarh

झारखंड - Jharkhand

हिमाचल प्रदेश - Himachal Pradesh

इन जगहों राजस्यों में छुट्टी रहेगी.