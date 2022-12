पीएम नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी का इस विषय पर अनकंडिशनल सपोर्ट

Rahul Gandhi News : राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरु हुई है. तभी से किसी ना किसी रुप में चर्चा का विषय रही है. जब राजस्थान में यात्रा थी, तब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर चर्चा रही, फिर राहुल गांधी के बयान, उनकी तस्वीरें और अब टी शर्ट. इन सबके बीच राहुल गांधी का एक ट्वीट सुर्खियों में हैं जिसमें वो पीएम नरेंद्र मोदी को खुला समर्थन दे रहे हैं.

दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा(Heeraben Modi ) को तबीयत बिगड़ने के बाद मंगलवार देर रात अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जिसके बाद पीएम मोदी मां से मिलने अस्पताल पहुंचे और उन्होंने डॅाक्टरों से बातचीत करते हुए मां के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली. तकरीबन 80 मिनट तक पीएम मोदी अस्पताल में ही मौजूद रहे और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए. फिलहाल पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत स्थिर बतायी जा रही है.

इधर राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक मां और बेटे के बीच का प्यार अनन्त और अनमोल होता है, मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है. मैं आशा करता हूं आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं. इस ट्वीट को कई लोगों ने पसंद भी किया है.

आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात की हो रही है, तो वो है राहुल गांधी की सर्दी में पहनी गई सिर्फ टी शर्ट. कई बार इसको लेकर राहुल गांधी से पूछा भी जा चुका है कि क्या आपको सर्दी नहीं लगती. तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अभी तो यही चल रही है लेकिन जब नहीं चलेगी तो देखा जाएगा.

एक यू ट्यूब चैनल मैशेबल इंडिया को दिए गए इंटव्यू के दौरान राहुल गांधी से इस सवाल के साथ ये भी पूछा गया कि शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए. इस सवाल से पहले राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी के बारे में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी उनके जीवन का प्यार हैं, उनकी दूसरी मां हैं.

जिसपर राहुल गांधी से पूछा गया कि कि क्या ऐसी ही महिला से शादी करना चाहते हैं, जिसमें आपकी दादी जैसे गुण हों और शादी के लिए क्या ऐसी ही लड़की चाहिए. इस पर राहुल गांधी ने कहा कि ये दिलचस्प सवाल है. मैं ऐसी महिला चाहूंगा, जिसमें मेरी मां और दादी दोनों के गुण हों वो अच्छा रहेगा.

