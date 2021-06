जितिन प्रसाद के बाद Sachin Pilot की बीजेपी में जाने की अटकलें, Congress नेता ने दी सफाई

नई दिल्ली: पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasada) के कांग्रेस से नाता तोड़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल होने के बाद सचिन पायलट (Sachin Pilot) की बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं. बीजेपी नेता रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) ने कहा कि जल्द ही सचिन पायलट बीजेपी में आ जाएंगे, इसको लेकर उन्हें फोन भी कर चुकी हैं.

इस पर सचिन पायलट (Sachin Pilot) ने कहा, 'रीता बहुगुणा जोशी (Rita Bahuguna Joshi) ने कहा है कि उन्होंने सचिन से बात की है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर से बात की होगी. उनमें मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं है.'

Rita Bahuguna Joshi (BJP leader) has said she has spoken to Sachin. She might have spoken to Sachin Tendulkar. She doesn't have the courage to speak to me: Congress leader Sachin Pilot on Bahuguna's reported statement that he may join BJP soon pic.twitter.com/DLrzUJeF4s

— ANI (@ANI) June 11, 2021