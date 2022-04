Maharashtra: फंदे से लटका मिला शिवसेना MLA की पत्नी का शव, जांच में जुटी पुलिस

Shivsena MLA's wife found dead: शिवसेना विधायक मंगेश कुडलकर (MLA Mangesh Kudalkar) की पत्नी की मौत हो गई है. मंगेश की पत्नी रजनी का शव उनके आवास पर लटका मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है.

The body of Shiv Sena MLA Mangesh Kudalkar's wife Rajani was found hanging at her residence. Senior police officials present at the spot: Mumbai Police

— ANI (@ANI) April 17, 2022