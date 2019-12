सुनिये कांग्रेस नेता का भड़काऊ बयान, 'पेट्रोल-डीजल तैयार रखो, ऑर्डर मिलते ही सबकुछ जला दो'

नबरंगपुर : 'पेट्रोल और डीजल तैयार रखो...जिस समय भी ऑर्डर मिले, सब कुछ आग लगा दो...' ये विवादित बोल ओडिशा में कांग्रेस (Congress) कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व सांसद प्रदीप माझी के हैं, जो अपनेे कार्यकर्ताओं को हिंसक वारदात को अंजाम देने की बात कहते हुए कैमरे में कैद हो गए. दरअसल, प्रदीप माझी ने थानाक्षेत्र कोसागुमुडा में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए सामूहिक दुष्‍कर्म और हत्या के मामले में नबरंगपुर में उपद्रव फैलाने के इरादे से प्रदर्शनकारियों से फोन पर यह बातें कहीं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बीजेपी ने इस वीडियो की कड़ी निंदा की है.

दरअसल, कांग्रेस ने इस मुद्दे पर नबरंगपुर में 12 घंटे का बंद बुलाया है. जिले के कोसागुमुडा पुलिस थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में कांग्रेस ने पुलिस की निष्क्रियता के विरोध में कांग्रेस ने 12 घंटे का बंद बुलाया था. इसके चलते यहां विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहे.

"Keep petrol & diesel ready. The moment you get an order, set everything on fire." #Odisha Congress leader Pradip Majhi caught on cam directing protesters to go on rampage in Nabarangpur over alleged gang rape & murder of a minor girl in Kosagumuda PS area #Watch pic.twitter.com/nSgjClQlMs

प्रदीप माझी ने इस वीडियो के सामने आने के बाद कहा कि हमने शांति का रास्‍ता अपनाया है, लेकिन राज्य सरकार ओडिशा में बढ़ती रेप की घटनाओं पर कोई आवश्‍यक कदम नहीं उठा पा रही है. इसलिए हम कानून को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं. हम अपने राज्य की महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ भी करेंगे.

इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सवाल उठाया कि 'यह बताता है कि सीएए हिंसा के बाद अपने संबोधन में सोनिया गांधी ने कभी शांति की अपील क्यों नहीं की. कैडर कन्फ्यूज जो हो जाता'.

Keep petrol ready, set everything on fire: Watch Odisha Congress leader Pradeep Majhi asking protestors to go on rampage.

This explains why Sonia Gandhi, in her address following the CAA violence, never appealed for peace. Cadre confuse जो हो जाता। https://t.co/fUZAixZOhl

— Amit Malviya (@amitmalviya) December 27, 2019