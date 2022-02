हाथ जोड़कर खड़ा था बुजुर्ग, पुलिसवाले ने लात मारते हुए कहा- चल भाग...वीडियो वायरल

नई दिल्‍ली: यूपी पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को यूपी के बांदा का बताया जा रहा है. इसमें एक बुजुर्ग को लात मारते हुए एक पुल‍िसकर्मी द‍ि‍ख रहा है. इस वीड‍ि‍यो को एक पूर्व आईपीएस ने ट्व‍िटर पर शेयर भी किया है और कठोर कार्रवाई की मांग की है.

यह वीडियो 29 जनवरी का है जिसमें एक बुजुर्ग पुलिसकर्मी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और अपनी बात कह रहा है. उसकी बात सुनकर पुलिसकर्मी तैश में आ जाता है और उसे दो बार लात मारते हुए कहता है कि भागो यहां से. उसके आसपास लोगों की भीड़ भी दिखाई दे रही है.

Some police reforms do not require funds. Just proper training and strict disciplinary action. https://t.co/DYDNCgh0LE

— RK Vij (@ipsvijrk) January 31, 2022