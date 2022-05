Biggest Ram Temple: यहां रुकी थी भगवान श्रीराम की बारात, अब बनेगा सबसे बड़ा मंदिर; 270 फीट होगा ऊंचा

Virat Ramayan Mandir To Be Build In Bihar: बिहार (Bihar) के पूर्वी चंपारण (East Champaran) जिले के कैथवालिया इलाके में दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर 'रामायण मंदिर' का निर्माण होगा. मान्यता है कि यहां भगवान श्रीराम की बारात रुकी थी. बताया जा रहा है कि भगवान श्रीराम का ये मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर होगा.

125 एकड़ जमीन पर बनेगा विराट रामायण मंदिर

जान लें कि पूर्वी चंपारण में दुनिया के सबसे ऊंचे यानी 270 फीट के विराट रामायण मंदिर का निर्माण 125 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित है. इस मंदिर के लिए अब तक एक सौ एकड़ जमीन मंदिर को मिल चुकी है.

विराट रामायण मंदिर में होंगे ऊंचे शिखर वाले 18 मंदिर

कहा जा रहा है कि विराट रामायण मंदिर कंबोडिया में विश्व प्रसिद्ध 12वीं शताब्दी के अंकोरवाट परिसर से भी ऊंचा होगा, जो 215 फीट ऊंचा है. इस मंदिर परिसर में ऊंचे शिखरों वाले 18 मंदिर होंगे और इसके शिव मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा.

मंदिर में स्थापित होगा 33 फुट ऊंचा शिवलिंग

पटना स्थित महावीर मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने बताया कि शिवलिंग 33 फुट ऊंचा और 33 फुट चौड़ा होगा. ब्लैक ग्रेनाइट पत्थरों से इसका निर्माण महाबलीपुरम में कराया जा रहा है. इस शिवलिंग का निर्माण सहस्त्रलिंगम की तरह होगा, यानी एक शिवलिंग में एक हजार आठ शिवलिंग को बैठाया जाएगा. आठवीं सदी में इस तरह के शिवलिंग का निर्माण होता था.

इसके अलावा यहां चार मुनियों के नाम पर चार आश्रमों का भी निर्माण होगा. शिखर के निर्माण के लिए दक्षिण भारत से विशेषज्ञ बुलाए जाएंगे. महावीर मंदिर न्यास के सचिव दावा करते हुए कहते हैं कि यह मंदिर सुंदर वास्तुशिल्प का उदाहरण बनेगा.

उन्होंने बताया कि विराट रामायण मंदिर परिसर के तीन तरफ से सड़क है. अयोध्या से जनकपुर तक बन रहा राम-जानकी मार्ग मंदिर के पास से होकर गुजरेगा. इसी रास्ते पर केसरिया बौद्ध स्तूप भी है.

(इनपुट- आईएएनएस)

