विश्व गैंडा दिवस पर पीएम मोदी की अपील, बताया सरकार क्या कर रही अनोखा?

World Rhino Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विश्व गैंडा दिवस के मौके पर गैंडों की रक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और उनके संरक्षण में शामिल लोगों के प्रयासों की सराहना की। विश्व गैंडा दिवस हर वर्ष 22 सितंबर को मनाया जाता है जिसमें गैंडों के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रयासों को रेखांकित किया जाता है.

पीएम मोदी की अपील

मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘आज विश्व गैंडा दिवस पर, आइए हम अपने ग्रह के सबसे विशिष्ट जीवों में से एक - गैंडों की रक्षा की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं. पिछले कई वर्षों से गैंडों के संरक्षण के प्रयासों में शामिल सभी लोगों को बधाई. यह बहुत गर्व की बात है कि भारत में बड़ी संख्या में एक सींग वाले गैंडे रहते हैं. मुझे असम में काजीरंगा की अपनी यात्रा भी याद आती है और मैं आप सभी से वहां भी जाने का आग्रह करता हूं.’

Today, on #WorldRhinoDay, let us reiterate our commitment to protect one of our planet’s most iconic species—rhinos. Compliments to all those involved in rhino conservation efforts over the last many years.

