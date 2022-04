क्या बिहार के CM की कुर्सी छोड़ राज्य सभा जाएंगे नीतीश कुमार? जानिए उनका जवाब

पटना: क्या नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या वो राज्य सभा सांसद बनने वाले हैं? इन अटकलों के बीच नीतीश कुमार खुद सामने आए और जवाब दिया. नीतीश कुमार ने कहा कि मैं हैरान हूं कि कौन ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है.

जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या आप सीएम का पद छोड़ने वाले हैं तो उन्होंने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वो कुछ भी छापते हैं. मैंने जब खुद पढ़ा तो हैरान रह गया.

Patna | They publish anything, I too get surprised upon reading it: Bihar CM Nitish Kumar on speculations of him quitting as the Chief Minister, for Rajya Sabha seat pic.twitter.com/dIfWnWrZ82

— ANI (@ANI) April 4, 2022