Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 2 October 2022

1.भारत जोड़ो यात्रा को मिलेगी ताकत, राहुल का ऐसे साथ देंगी मां सोनिया और बहन प्रियंका

भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. 6 अक्टूबर को राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी और प्रियंका भी शामिल होंगी.

2.PM रहते हुए लेना पड़ा बैंक से लोन, वर्मा से बन गए शास्‍त्री; क्‍या थी वजह?

2 अक्टूबर को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री (Lal Bahadur Shastri) की भी जयंती होती है. 119वीं जयंती पर जानते हैं उनके सादगी के किस्‍से...

3.पीएम मोदी समेत कई राजनेताओं ने बापू को किया याद, महात्मा गांधी के जीवन की बड़ी बातें

गांधी जयंती पर पर पूरा देश अहिंसा के पुजारी को याद कर रहा है. सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति पर आग्रह के दम पर बापू ने दुनिया को जो संदेश दिया था वह आज भी प्रासंगिक है. इस खास मौके पर भारत के करोड़ों लोग उन्हें अपने-अपने तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

4.मध्य प्रदेश: उज्जैन के गरबा पंडाल में जमकर हंगामा, 3 मुस्लिम युवकों को पकड़कर पीटा

उज्जैन (Ujjain) में गरबा (Garba) पंडाल में तीन मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया और बाद में उनकी पिटाई की. पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेने की बात कही है.

5.तेज बारिश में राहुल गांधी देते रहे भाषण, बोले- हमें कोई नहीं रोक सकता

राहुल गांधी ने आज कर्नाटक के मैसूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान वहां तेज बारिश हो रही थी. लेकिन राहुल गांधी ने अपना भाषण जारी रखा.

6.Gujarat में गरबा के दौरान CM केजरीवाल पर फेंकी गई बोतल, सामने आया चौंकाने वाला Video

गुजरात के राजकोट में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल पर प्लास्टिक की बोतल फेंगी गई. इस घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

7.महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे को फिर मिली आत्मघाती विस्फोट की धमकी, पहले मिला लेटर अब आया कॉल

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जान से मारने की धमकी मिली है. एक अनजान कॉल पर उन्हें आत्मघाती हमला करके जान से मारने की धमकी मिली.

8.महंत ने महिला टीचर को भेजी अश्लील तस्वीर, पकड़े जाने पर दिया ये चौंकाने वाला जवाब

मथुरा में एक चौंका देने वाले मामले में महिला टीचर ने एक महंत पर अश्लील फोटो भेजने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

9.रूस के टैंक से भी घातक है यूक्रेन की ये राइफल, पुतिन की सेना का किया बुरा हाल

स्नाईपेक्स एलीगेटर को 14.5-मिलीमीटर भारी मशीन गन राउंड का इस्तमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है. लगभग 12 टन की एनर्जी के साथ यह चार मील दूरी अपने टारगेट का खात्मा कर सकती है.

10.इमरान खान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, पाकिस्तान सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ी

ऑडियो लीक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. अब शहबाज कैबिनेट ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी है.