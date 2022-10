Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 18 October 2022

1- Manish Sisodia की तुलना भगत सिंह से करने पर घिरे केजरीवाल, बीजेपी के बाद अब कांग्रेस ने साधा निशाना

शराब नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के आरोपियों की तुलना शहीद भगत से करने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बाद कांग्रेस ने केजरीवाल को निशाने पर लिया और कहा कि आरोपियों की तुलना शहीद भगत से किया जाना बहुत ही घटिया राजनीतिक हरकत है और इस बयान को उन्हें वापस लेना चाहिए . Click here to read more.

2- CBI कोर्ट से तेजस्वी यादव को राहत, नहीं जाना होगा जेल; अदालत ने दी ये चेतावनी

सीबीआई की विशेष अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में मंगलवार को सुनवाई करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को बड़ी राहत दी है और जमानत बरकरार रखी है. Click here to read more.

3- केदारनाथ के पास आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्‍टर क्रैश, हादसे में 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड (Uttarakhand) में केदारनाथ (Kedarnath) के पास एक हेलीकॉप्टर क्रैश (Helicopter Crash) हो गया है. इस भयानक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है. यह हेलीकॉप्टर आर्यन कंपनी (Aryan Company) का बताया जा रहा है. Click here to read more.

4- नोएडा की हाईराइज सोसाइटी में कुत्तों का आतंक, डेढ़ साल के मासूम की ले ली जान

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सोसाइटी में तीन कुत्तों ने डेढ़ साल के बच्चे पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया. Click here to read more.

5- PM Modi 23 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, दीपोत्सव में होंगे शामिल और रामलला के करेंगे दर्शन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) दिवाली से एक दिन पहले यानी 23 अक्टूबर को अयोध्या जाएंगे और दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके अलावा पीएम मोदी रामलला के दर्शन करेंगे और राम मंदिर निर्माण की समीक्षा करेंगे. Click here to read more.

6- गडकरी ने दिया वजन कम करने का चैलेंज तो सांसद ने कर दिया कमाल, मिले इतने हजार करोड़

मध्य प्रदेश के उज्जैन से सांसद अनिल फिरोजिया ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 32 किलो वजन कम कर लिया है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें चुनौती दी थी कि सांसद के प्रति किलो वजन घटाने पर वह विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी करेंगे. Click here to read more.

7- महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में MVA का डंका, इतनी सीटों पर मिली जीत, NDA का हुआ ये हाल

महाराष्ट्र पंचायत चुनाव में उद्धव ठाकरे की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी (MVA) ने शानदार प्रदर्शन किया है. 1079 सीटों में से 464 सीटें एमवीए के खाते में गई हैं. महाविकास अघाड़ी ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है. एमवीए ने एनडीए से 107 सीटें ज्यादा जीती हैं. Click here to read more.

8- Biden के खिलाफ भारतीय-अमेरिकी तुलसी गबार्ड ने खोला मोर्चा, हिटलर से कर दी तुलना

https://zeenews.india.com/hindi/world/indian-american-tulsi-gabbard-comp...

डेमोक्रेटिक पार्टी (Democratic Party) छोड़ने की घोषणा करते हुए अमेरिकी कांग्रेस की भारतीय-अमेरिकी सदस्य तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) की तुलना नाजी तानाशाह एडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler) से की. Click here to read more.

9- यूक्रेन को बड़ी राहत, युद्ध के दौरान मिलती रहेगी यह अहम सुविधा, एलन मस्क ने किया बड़ा ऐलान

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को कहा कि कंपनी युद्धग्रस्त यूक्रेन में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के लिए फंड देना जारी रखेगी और उन्होंने पेंटागन से किए फंडिंग के अनुरोध को वापस ले लिया है. Click here to read more.

10- बाइडन से नाराज सऊदी प्रिंस के भाई ने दी पश्चिमी देशों को धमकी, कहा- 'हम जिहाद के लिए बने हैं, हमें डरा नहीं सकते'

पूरी दुनिया में इन दिनों अलग-अलग देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है. अब नया विवाद सऊदी अरब औऱ अमेरिका के बीच का है. दोनों देशों के रिश्ते फिर से खराब होते दिख रहे हैं. अमेरिका की चेतावनी के बाद अब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के भाई सऊद अल-शालान ने सऊदी अरब को 'चुनौती' देने वालों को धमकी देते हुए कहा कि, 'जो भी किंगडम के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं... Click here to read more.

