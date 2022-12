Winter Season में इन सब्जियों को गलती से भी Fridge में न करें स्टोर, शरीर के लिए बन जाएगा 'जहर'

Do Not Store These vegetables In The Fridge During Winter: रेफ्रिजरेटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, इसके जरिए आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में भोजन को स्टोर करना आसान हो गया है. हम वीकेंड में पूरे हफ्ते की सब्जियां खरीद लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं. कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सर्दी के मौसम में कुछ वेजिटेबल्स को रेफ्रिजरेटर को नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे उसकी तासीर बदल जाती है और फिर सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंच सकता है. आइए जानते हैं कि वो सब्जियां कौन कौन सी हैं.

सर्दी के मौसम में इन सब्जियों को फ्रिज से करें दूर

1. लहसुन (Garlic)

लहसुन को स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे किचन में किसी छोटी टोकरी में रख दिया जाए. रूम टेम्प्रेचर पर भी ये काफी दिनों तक ताजा रहता है. अगर आप इसे छिलकर या पीसकर फ्रिज में रखेंगे तो इसके न्यूट्रीशन में कमी आएगी.

2. खीरा (Cucumber)

सलाद के तौर पर हम खीरे का सेवन काफी ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए फायदेमंद होता है. अगर विंटर सीजन में इसे खरीदते हैं तो इसे फ्रिज में स्टोर नकरें, बल्कि रूम टेम्प्रेचर पर रखें, वरना सेहत बिगड़ सकती है.

3. टमाटर (Tomato)

सर्दी के मौसम में वैसे ही तापमान ज्यादा नहीं होता, इसलिए आप इस दौरान टमाटर को रूम टेम्प्रेचर पर रख सकते हैं. अगर आपने इसे फ्रिज में स्टोर किया तो इसके टेस्ट और फ्लेवर में चेंज आने लगता है.

4. आलू (Potato)

आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसे किसी भी सब्जी के साथ मिलाया जा सकता है. आलू को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए क्योंकि फिर इसमें मौजूद स्टार्च शुगर में बदल जाता है, जिससे मोटापा और ग्लूकोज लेवल बढ़ जाने का खतरा पैदा हो जाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

