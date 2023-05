Health Tips: बीमारियों से रहना चाहते हैं दूर, तो रोजाना सुबह बिना ब्रश किए पानी पीएं

Benefits of drinking water without brushing: हेल्थ एक्सपर्ट्स आपको रोजाना सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले पानी पीने की सलाह देते हैं. इससे आपके शरीर में मौजूद जहरीले पदार्थों को निकालने में मदद मिलती है. इसके साथ ही इससे आपको पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे- गैस, एसिडियी, खट्टी डकार और कब्ज आदि से बचाव मिलता है. वहीं इससे आपकी स्किन पर मौजूद कील-मुहांसे और डलनेस भी दूर रहती है और आपको चमकदार त्वचा प्राप्त होती है. लेकिन कई बार लोग सुबह बिना ब्रश किए पानी पीने को लेकर कंफ्यूज रहते हैं ऐसे में आज हम आपको रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पानी पीने के फायदे बताने जा रहे हैं. इसको रुटीन में अपनाकर आप कई बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (benefits of drinking water without brushing) बिना ब्रश किए पानी पीने के फायदे....

बिना ब्रश के पानी पीने के फायदे (Benefits of drinking water without brushing) हेल्दी डाइजेशन

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश करने से पहले पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र (digestive system) मजबूत बनता है. इसके साथ ही इससे मुंह में बैक्टीरिया (bacteria) भी जमा नहीं होते हैं. इम्यूनिटी बूस्टर

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पानी का सेवन करते हैं तो इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत (immune system) होती है. जो लोग बहुत जल्दी सर्दी जुकाम (cold) के शिकार हो जाते हैं तो उनको रोजाना सुबह बिना ब्रश किए पानी पीना चाहिए. मजबूत बाल

अगर आप रोजाना सुबह खाली पेट बिना ब्रश किए पानी पीते हैं तो इससे आपके बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं. इसके अलावा इससे आपकी स्किन में भी ग्लो बना रहता है. ब्लड प्रेशर और डायबिटीज को मेंटेन रखे

अगर आप हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure) और मधुमेह (sugar) जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको रोजाना सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले पानी जरूर पीना चाहिए. इससे आपका वजन भी कंट्रोल में बना रहता है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)