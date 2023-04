Drink For Constipation: घंटों टॉयलेट में बैठकर भी नहीं होता पेट साफ, तो घर पर बनाएं ये ड्रिंक मिलेगी निजात

How To Make Mango Fruity: चिलचिलाती धूप में कुछ ठंडा-ठंडा पीने को मिल जाए तो मजा ही आ जाता है. इससे शरीर को तुरंत रिफ्रेशिंकग और एनर्जेटिक महसूस होता है. आमतौर पर लोग गर्मियों में नींबू पानी, जलजीरा, स्मूदी या शेक का खूब सेवन करते हैं. लेकिन क्या कभी आपने मैंगो फ्रूटी बनाकर पीया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए मैंगो फ्रूटी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. मैंगो फ्रूटी के सेवन से आपका पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है. इसको पीकर आप तुरंत ताजगी और एनर्जी से भरपूर महसूस करते हैं. इसके साथ ही इससे आप डिहाइड्रेशन से भी बचे रहते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Mango Fruity) मैंगो फ्रूटी कैसे बनाएं....

मैंगो फ्रूटी बनाने की आवश्यक सामग्री- पके हुए आम 3 कप

कच्चे आम 1 कप

चीनी 1 कप

पानी 5 कप

पुदीने के पत्ते 2 मैंगो फ्रूटी कैसे बनाएं? (How To Make Mango Fruity) मैंगो फ्रूटी बनाने के लिए आप सबसे पहले आम को धोकर छील लें.

फिर आप आम को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर रख लें.

इसके बाद आप कढ़ाई में आम और चीनी को डालें.

फिर आप इसको हल्की आंच पर पकने के लिए छोड़ दें.

इसके बाद जब चीनी थोड़ी सी पिघलने लगे तो आप इसमें 2 कप पानी डालें.

फिर आप इसको अच्छी तरह से मिलाकर कढ़ाई को ढक दें.

इसके बाद आप इसको करीब 10 मिनट तक नरम होने तक उबाल लें.

फिर आप गैस को बंद करके पानी को छान लें और ठंडा होने के लिए रख दें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को पहले वाले स्टॉक में मिला लें.

फिर आप इसमें 2 कप पानी डालकर हल्का सा पतला कर लें.

अब आपकी स्वाद और सेहत से भरपूर मैंगो फ्रूटी बनकर तैयार हो चुकी है.

फिर आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा करने के लिए रख दें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)