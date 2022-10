Pruning of Trees: बिजली की लाइन से कितने नीचे होने चाहिए आपके पेड़? जिससे आप हमेशा रहें सुरक्षित, क्या जानते हैं आप

How to plant under a power line: बागवानी का शौक अक्सर सभी को होता है. जिनके पास बड़े पेड़ (Trees) लगाने की जगह नहीं होती, वे गमलों में पौधे लगाकर अपना शौक पूरा कर लेते हैं. वहीं जिनके पास पर्याप्त कच्ची जगह होती है, वे बड़े और फलदार पेड़ लगाने की कोशिश करते हैं. हालांकि कई बार ये पेड़ बरसात के दिनों में ऊपर से गुजर रही लाइनों से टकराकर जान-माल के बड़े नुकसान का सबब भी बन जाते हैं. आइए आज आपको बताते हैं कि आपके पेड़ बिजली की लाइन से कितने नीचे (How to plant under a power line) रहें, जिससे आप हमेशा सुरक्षित रह सकें.

पेड़ लगाने में बरतें ये सावधानी

बिजली विभाग के अफसरो के मुताबिक जिन इलाकों में ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही हो, वहां पर बड़े पेड़ लगाने से परहेज करना चाहिए. ऐसी जगह आपको ज्यादा ऊंचाई और फैलने वाले पेड़ नहीं लगाने चाहिए. इसके बजाय आप बिजली से करीब 20 फीट यानी 7 मीटर दूर ऐसे पेड़ लगा सकते हैं. इसकी वजह ये है कि आंधी-तूफान में पेड़ टूटने से बिजली की लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है. साथ ही बरसात के दौरान बिजली लाइन करंट पेड़ के जरिए जमीन पर भी उतर सकता है.

कम ऊंचाई के ये पौधे भी हैं काम के

अगर आपके पास केवल बिजली लाइन के नीचे ही पेड़ लगाने की जगह है तो आप वहां पर कम ऊंचाई वाले चंपा, चमेली, चांदनी, कढ़ी पत्ता और केले जैसे पेड़ लगा सकते हैं. इन पेड़-पौधों की ऊंचाई ज्यादा नहीं होती और ये ज्यादा फैलते भी नहीं है. इसलिए इनसे ओवरहेड लाइन को नुकसान होने या बिजली लाइन का करंट जमीन में उतर आने की आशंका भी बहुत कम हो जाती है. ये पौधे प्रदूषण सोखने और सकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाले माने जाते हैं.

पेड़ों की कटाई-छंटाई जरूर करवाते रहें

इस बात का खास ध्यान रखें कि आप जो भी पेड़-पौधे लगाएं, उनकी नियमित रूप से कटाई-छंटाई जरूर करते रहें. अगर आपके पेड़ ऊंचे हैं और आप उनकी छंटाई करवाना चाहते हैं तो बिजली विभाग को पूर्व सूचना जरूर दें, जिससे वह आपके एरिया की बिजली सप्लाई बंद कर सके. इस तरीके से पेड़ों की छंटाई करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और पेड़ की टहनियां गिरने से बिजली के तार टूटने का खतरा भी नहीं रहेगा.

