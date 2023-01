Republic Day 2023: गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति के रंग में रंग देगा तिरंगा सैंडविच, इस तरह से करें तैयार

How To Make Tricolor Sandwich: दो दिन बाद यानि कि 26 जनवरी पूरे भारत मेें बड़ी ही धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा. इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था. इस दिन पूरा भारत देशभक्ति के रंग में रंग जाता है. ऐसे में आज हम आपके लिए तिरंगा सैंडविच बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. तिरंगा सैंडविच इस सेलिब्रेशन को बढ़ाने का काम करता है. तिरंगा सैंडविच खाने में तो मजेदार होता ही है साथ ही ये देखने में भी बेहद आकर्षक लगता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Tricolor Sandwich) तिरंगा सैंडविच बनाने की विधि-

तिरंगा सैंडविच बनाने की आवश्यक सामग्री-

ब्रेड स्लाइस 6

मक्खन

पुदीना चटनी 2 चम्मच

पनीर 1/2 ग्रेट किया

गाजर 1 छोटा

मेयोनीज 2 बड़ा चम्मच

स्वादानुसार नमक और काली मिर्च

खीरा 1 छोटा

प्याज 1 छोटा

1 क्यूब चीज़

तिरंगा सैंडविच कैसे बनाएं? (How To Make Tricolor Sandwich)

तिरंगा सैंडविच बनाने के लिए आप सबसे पहले गाजर, प्याज और खीरे को धोकर छील लें.

फिर आप गाजर को आप ग्रेट करें और खीरे को एकदम पतले स्लाइस में काटकर रखें.

इसके साथ ही आप प्याज को बी पतले रिंग्स में काटकर अलग रख लें.

फिर आप ब्रेड के किनारों को काटकर अलग कर लें.

इसके बाद आप ब्रेड की स्लाइसेस को लेकर अच्छी तरह से मक्खन स्प्रेड करें.

फिर आप एक स्लाइस पर अच्छे से ग्रीन चटनी लगाएं.

इसके बाद आप इस पर प्याज के छल्ले और खीरा लगाएं.

फिर आप इसको ब्रेड की दूसरी स्लाइस से कवर कर दें.

इसके बाद आप इस पर मेयोनीज और खीरा और ग्रेट किया पनीर डालें.

फिर आप इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च छिड़क दें.

इसके बाद आप इसमें चीज़ ग्रेट कर लें.

फिर आप इसमें ग्रेट किया हुआ गाजर लगाएं और तीसरी स्लाइस रखें.

इसके बाद आप इस पर मक्खन लगाएं और अच्छे से सेंक दें.

अब आपका तिरंगा सैंडविच (How To Make Tricolor Sandwich) बनकर तैयार हो चुका है.

