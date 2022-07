Weight Loss Foods: रोजाना खाएं ये 5 हेल्दी फूड्स, मक्खन की तरह पिघलेगी पेट और कमर की चर्बी

How to Burn Belly Fat: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के बाद लॉकडाउन (Lockdown) और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) कल्चर की वजह से पिछले कुछ सालों में लोगों का वजन तेजी से बढ़ा है, जिसे अब कम कर पाना टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है. वेट लूट करना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए स्ट्रिक्स वर्कआउट और हेल्दी डाइट चार्ट फॉलो करना पड़ता है. भारत के मशहूर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट 'निखिल वत्स' (Nikhil Vats) ने ZEE NEWS को बताया कि ऐसे कौन-कौन से फूड्स है जिसे खाने से पेट और कमर की चर्बी मक्खन की तरह पिघलने लगती है.

इन फूड्स को खाने से कम होता है वजन

1. सेब

सेब को काफी हेल्दी फ्रूट में शुमार किया जाता है, हम अक्सर सुनते आए हैं कि रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. इस फल में फाइबर की भरपूर मात्रा पाई जाती है, साथ ही शुगर और कैलोरी कम होती, यही कारण है कि ये वजन कम करने का एक शानदार ऑप्शन है.

2. मशरूम

मशरूम भले ही एक महंगा फूड है, लेकिन इसकी मदद से वेट लूज, फैट बर्न और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इस फूड में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है. मशरूम खाने से आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर हो जाता है जिसकी मदद से वजन कम करने में मदद मिलती है.

3. गाजर

अगर आप चाहते हैं कि शरीर का वजन तेजी से कम हो तो इसके लिए गाजर को डेली डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये एक लो कैलोरी डाइट है. इस सब्जी में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर पाए जो वेट को मेंटेन रखने में मदद करते हैं.

4. पॉपकॉर्न

हम में से शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने घर या सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न न खाया हो, ये फाइबर का रिच सोर्स है जो वजन को मेंटेन रखने में मदद करता है. इस बात का ख्याल रखें कि पॉपकॉन को घर में कम तेल में तैयार करें, क्योंकि बाजार में कई बार सेचुरेटेड फैट का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए बिलकुल भी अच्छा नहीं है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की सर्वश्रेष्ठ हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर