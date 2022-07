Weight Loss Mistakes: वजन घटाने के चक्कर में सुबह के वक्त न करें ये गलतियां, वरना हो जाएगा उलटा असर

Weight Loss Mistakes In The Morning: जब पूरी दुनिया में कोरोना वायरस महामारी (Coronvirus Pandemic) का अटैक हुआ तो हमें लॉकडाउन (Lockdown) का अनुभव मिला, जिसके कारण वर्क फ्रॉम होम (Work From Home)का कल्चर बढ़ा, इस वजह से पिछले 2 सालों में ज्यादातर कामकाजी युवाओं का वजन बढ़ गया, लेकिन अब इसे लूज करना मुश्किल हो रहा है. पेट की चर्बी घटाना कोई आसान काम नहीं है, इसके लिए हेवी वर्कआउट और स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ता है. कुल लोग वेट लूज करने के प्रोसेस में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका उलटा असर होने लगता है. खासकर सुबह के वक्त हमें सावधानी बरतने की जरूरत है, वरना वजन घटने के बजाए बढ़ने लगेगाय

मॉर्निंग को बनाएं परफेक्ट

दरअसल सुबह का वक्त हमारी सेहत के लिहाज से बेहद अहम होता है. इसकी शुरुआत में कुछ गलती हो जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है. हम आज आपको बताएंगे कि दिन के पहले पहर में कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, वरना आपके पेट की चर्बी बेवजह बढ़ जाएगी.

सुबह के वक्त न करें ये गलतियां

-सवेरे हमें ऑफिस पहुंचने की इतनी जल्दी हो जाती है कि कई बार हम नाश्ता करना भूल जाते हैं. एक्सपर्ट का मानना है कि किसी भी हालत में हमें अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए वरना सेहत पर इसका नेगेटिव असर होगा और शरीर को थकावट महसूस होगी, कुछ लोगों को ऐसा करने से टेंशन और स्ट्रेस का भी सामना करना पड़ता है.

-नाश्ते में डाइट का सेलेक्शन करना बेहद अहम है, वरना आपका वजन बढ़ जाएगा. ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाने से शरीर में कार्ब्स की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए आप खाने में फल, ओट्स या अन्य हेल्दी चीजें ही खाएं.

-आजकल लेट नाइट पार्टीज या मोबाइल और लैपटॉप में देर रात तक वीडियोज देखने की वजह से हम देर से जागते हैं जो सेहत के लिए जरा भी अच्छा नहीं, इससे बेवजह वजन बढ़ने लगता है. अगर आपको भी ये आदत है तो आज ही इससे तौबा कर लें.

