बेंगलुरु दक्षिण से नहीं मिला पूर्व केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की पत्नी को टिकट

बेंगलुरु: बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को टिकट नहीं देकर युवा मोर्चा के महासचिव तेजस्वी सूर्या को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है. बीजेपी के इस फैसले पर तेजस्विनी ने हैरानी जताई है हालांकि उन्होंने कहा है कि पार्टी के फैसले के साथ खड़ी हैं.

कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी दिवंगत केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार की पत्नी तेजस्विनी को मुकाबले में उतारेगी, लेकिन पार्टी ने 28 वर्षीय तेजस्वी सूर्या को मैदान में उतारा है. इस सीट से अनंत कुमार ने छह बार जीत हासिल की थी .

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. तेजस्वनी अनंत कुमार ने कहा, 'यह हैरान करने वाला है. मैं पार्टी के फैसले के साथ खड़ी हूं. सवाल पूछना बंद करें. अगर हमें देश के लिए कुछ योगदान देना है तो हमें मोदी जी के लिए काम करना होगा.

Dr Tejaswini Ananth Kumar (wife of late Union minister Ananth Kumar)who was not given BJP ticket from Bangalore South LS seat:It's shocking.I stand with the party's decision.Let's not start asking questions. If we have to contribute to the country then we have to work for Modi Ji pic.twitter.com/4ro8MPJKnd

— ANI (@ANI) March 26, 2019