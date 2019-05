जहानाबाद का यह गांव नहीं है सरकारी मैप में शामिल, मतदाताओं ने किया वोट बहिष्कार

जहानाबादः लोकसभा चुनाव 2019 के सातवें चरण का मतदान आखिरी दौर में हैं. बिहार के आठ लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है. इसमें जहानाबाद, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सासाराम, नालंदा, बक्सर, आरा और काराकाट शामिल है. वहीं, जहानाबाद के बूथ संख्या 236 पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है.

जहानाबाद के चिरयांवां गांव के लोगों ने वोट बहिष्कार का ऐलान किया है. इसके अलाव सभी लोग पोलिंग बूथ के बाहर प्रदर्शन भी किया. प्रदर्शन करते हुए उन्होंने नारा लगाया कि रोड नहीं तो वोट नहीं.

दरअसल, मतदाताओं का कहना है कि यहां कभी सड़क नहीं बना है. इस गांव को नेतआों और प्रशासन ने अनदेखा किया है. वोट मांगने के समय नेताजी आते हैं और जब काम करने की बारी आती है तो पल्ला झाड़ लेते हैं. उन्होंने कहा कि गांव में सड़क बनवाने के लिए कई अधिकारियों के पास गए, लेकिन सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला.

Gaya: Locals in Chiriyawan village in Jehanabad boycott polls & protest outside polling booth no. 236 ; say, "road nahi to vote nahi. We went to so many offices, but Govt didn't give 'No Objection Certificate'. MLA says our village is not in the map, so why would we vote". #Bihar pic.twitter.com/xLQFqiVqJI

