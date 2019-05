इतिहास गवाह है कि हर मजहब में चरमपंथी हैं...मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं: कमल हासन

सिद्धार्थ एमपी, चेन्‍नई: कमल हासन के नाथूराम गोडसे पर विवादित बयान देने के बाद हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच उन्‍होंने यहां एयरपोर्ट पर कहा कि मुझे गिरफ्तारी का कोई भय नहीं है. उन्‍हें मुझको गिरफ्तार करने दीजिए. यदि वे ऐसा करते हैं तो इससे समस्‍याएं और बढ़ेंगी. लेकिन यह चेतावनी नहीं बल्कि केवल सलाह है.

बीती रात एक रैली में कमल हासन पर अंडे फेंके जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रसिद्ध एक्‍टर ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीति का स्‍तर गिर गया है. मुझे डर नहीं लगता. हर धर्म में आतंकवादी हैं. हम इस संबंध में झूठे पाखंड का दावा नहीं कर सकते. इतिहास गवाह है कि हर धर्म में चरमपंथी हैं.

साध्‍वी प्रज्ञा के नाथूराम गोडसे पर दिए बयान से सहमत नहीं, माफी मांगें: BJP

अन्‍य अभिनेताओं के समर्थन में नहीं आने के मसले पर कमल हासन ने कहा कि अन्‍य एक्‍टरों की अपनी अलग-अलग राय है. ये लोकतांत्रिक देश है. एक मंत्री के उनकी जीभ काटने संबंधी बयान पर उन्‍होंने कहा कि ये मंत्री महोदय का स्‍तर बतलाता है, इस पर मैं क्‍या कह सकता हूं?

