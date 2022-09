Zee News Select: एजेकुशन और जॉब की बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 27 September 2022

IAS Story: पहले ही तय था फर्स्ट अटेंप्ट ही होगा लास्ट, TV देखकर की थी तैयारी, अलग है महिला अफसर की स्टोरी | Click here to Read

यूपीएससी एग्जाम को सबसे कठीन परीक्षाओं में से एक माना जाता है, लेकिन अगर आप सही से तैयारी करें तो टॉप भी कर सकते हैं. ऐसा ही कर दिखाया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की रहने वाली सृष्टि जयंत देशमुख ( Srushti jayant Deshmukh) ने, जो पहले ही अटेम्ट में आईएस (IAS) अफसर बन गईं. ​

REET Result की तारीख फाइनल! इस तारीख को यहां चेक कर पाएंगे रिजल्ट

शिक्षकों के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा, आरईईटी 2022 आपत्ति विंडो 25 अगस्त, 2022 को बंद हो गई. उम्मीदवार अब REET रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं. लेटेस्ट रिपोर्टों के मुताबिक आरईईटी परिणाम 30 सितंबर को जारी किया जाएगा. पहले उम्मीद की जा रही थी कि रीट का रिजल्ट 25 सितंबर को आएगा लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है और अब रिजल्ट 30 सितंबर को आने की उम्मीद है.

AADHAR Card विभाग ने इन पदों पर भर्ती के लिए मांगे आवेदन, आयु सीमा 56 साल

यूआईडीएआई ने आधार अनुभाग अधिकारी (एसओ), सहायक अनुभाग अधिकारी (एएसओ), वरिष्ठ लेखा अधिकारी (एएसओ), निजी सचिव, लेखाकार और सहायक लेखा अधिकारी (एएओ) के पद पर प्रोफेशनल की नियुक्त करना चाहता है. UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय, टेक सेंटर और बेंगलुरु, मुंबई, रांची और अहमदाबाद में स्थित राज्य कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के आधार पर वैकेंसी उपलब्ध हैं.

UP Police में महिला-पुरुष कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू, आप भी कर सकेंगे आवेदन

यूपी पुलिस में भर्ती का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. जल्द ही यूपी पुलिस में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है. इस भर्ती प्रक्रिया से अलग अलग कोटे के तहत महिला और पुरुष कांस्टेबल कैंडिडे्टस की भर्ती होनी है. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने खेल कोटे से कांस्टेबल के 534 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

सरकारी नौकरी के लिए बदला एग्जाम शेड्यूल, इस तारीख से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड!

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (PET) 2022 का आयोजन करने जा रहा है. इसका आयोजन यूपी सरकार की ग्रुप सी कैटेगरी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अर्हता के लिए किया जाता है. यूपीएससएससी दूसरी बार पीईटी का आयोजन करने जा रहा है. यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, PET 2022 का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को किया जाना है.

यूपी शिक्षक भर्ती के लिए हो जाएं तैयार! 4512 स्कूलों में होगी भर्ती

यूपी में टीचर बनने की राह देख रहे कैंडिडेट्स के लिए जल्द ही खुशखबरी मिलने वाली है. दरअसल यूपी में टीचर्स की नई भर्ती के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है. प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से शासन को भेजा गया है. प्रस्ताव में दो तरह के टीचर्स के बारे में विचार किया गया है. एक तो पहले से स्वीकृत सब्जेक्ट जो अब अप्रासंगिक हो गए हैं, उनके शिक्षकों को आवश्यक प्रशिक्षण देते हुए कंप्यूटर शिक्षण की जिम्मेदारी दे दी जाए, या फिर दूसरा प्रस्ताव संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों को रखने का है.

दुनिया में किन 4 देशों में नहीं पाए जाते सांप? जानिए UPSC इंटरव्यू के ट्रिकी सवाल

UPSC देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. इसे पास करने के लिए कैंडिडे्टस अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, क्योंकि इसके सिलेबस का कोई अंत नहीं है. आज हम आपको इससे जुड़े कुछ ऐसे सवालों के बारे में बताने जा रहे हैं. जिन्हें आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे कि ऐसे भी सवाल हो सकते हैं. यूपीएससी के इंटरव्यू में कुछ अजीब ही सवाल पूछे जाते हैं.

UGC NET के एडमिट कार्ड जारी, ugcnet.nta.nic.in डाउनलोड करने का ये है सही तरीका

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए साइकल) -फेज II के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब आधिकारिक वेबसाइट - ugcnet.nta.nic.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. यूजीसी नेट दिसंबर 2021 और जून 2022 (मर्ज किए गए साइकल) परीक्षा 29 सितंबर 2022 को आयोजित होने वाली है.

किसी मॉडल से कम नहीं है इस IAS का स्वैग, पहली बार में ऐसे पास कर लिया था UPSC एग्जाम

जब यूपीएससी एग्जाम देने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि तैयारी कैसे करनी है, सिलेबस क्या है आदि. आज हम आपको ऐसी ही खूबसूरत महिला आईएएस के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका खूबसूरती के मामले में स्वैग किसी मॉडल से कम नहीं है.

