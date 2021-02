देखिए, पिता ने कैसे जुगाड़ से बनाई बेटी की चोटी, लोगों ने कहा- Men Will Be Men

नई दिल्‍ली: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पिता अपनी बेटी की चोटी बनाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि पिता ने अपनी बेटी की चोटी सिर्फ 5 सेकंड में बना ली. लोगों को चोटी बनाने का उनका ये तरीका खूब पसंद आ रहा है. आप भी तरीका जब जानेंगे, तब हैरान रह जाएंगे.

दरअसल, इस टिकटॉक वीडियो में पिता ने अपनी बेटी की चोटी बनाने के लिए वैक्‍यूम क्‍लीनर का इस्‍तेमाल किया और इसकी मदद से चोटी सिर्फ 5 सेकंड में बन गई. ये जुगाड़ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

इस वीडियो आईपीएस अधिकारी दीपांशु काबरा ने शेयर किया है. इसके साथ दीपांशु ने लिखा, 'मेन विल बी मेन, पिता+बेटी- कूलेस्ट बेस्टीज एवर.'

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची आइने के सामने खड़ी है. उसके बाल बिखरे हुए हैं. वो अपने पिता से चोटी बनाने के लिए कहती है. उसके पिता पीछे से वैक्‍यूम क्‍लीनर लेकर आते हैं और बालों के नीचे रखकर उसे स्‍टार्ट कर देते हैं. बच्ची के पूरे बाल वैक्यूम क्लीनर के अंदर जाते हैं और उसके बाल आसानी से बंध जाते हैं.

There is no doubt that dad is the only hero of girl's life

But those daughters are super lucky who get the chance to live with dad♥️

— Manu Mehra (@iammehramanu) February 12, 2021