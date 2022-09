Helicopter Crash: बिजली के तार में लिपटा फिर क्रैश होकर गिरा हेलिकॉप्टर, सामने आया खौफनाक वीडियो

Helicopter Crash with Power Line: विमान या हेलिकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें सामने आती रहती हैं लेकिन हाल ही में ब्राजील से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें एक हेलिकॉप्टर अचानक बिजली के तार से जाकर लिपट गया और फिर इसके बाद वह हुआ जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी. जैसे ही हेलिकॉप्टर बिजली के तार से लिपटा, वह क्रैश होकर गिर पड़ा. इस हेलिकॉप्टर में बड़ी हस्तियां सवार थीं.

गलती से बिजली के तार की चपेट में आया

दरअसल, यह घटना ब्राजील के एक शहर की है. 'द मिरर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह सब तब हुआ जब एक फुटबॉल ग्राउंड पर लैंड करने से पहले यह हेलिकॉप्टर गलती से बिजली के तार की चपेट में आ गया. पहले तो जैसे ही यह पावर लाइन से भिड़ा, एकदम बिजली तड़तड़ाने की आवाज आई और फिर यह वहीं फंस गया. इसके बाद हेलिकॉप्टर आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं क्रैश होकर गिर गया.

सांसद और डिप्टी मेयर समेत चार लोग सवार

हेलिकॉप्टर के गिरते ही तत्काल वहां लोग पहुंचे और राहत कार्य शुरू हो गया. गनीमत इस बात की रही कि जैसे ही यह हेलिकॉप्टर बिजली की तार से भिड़ा, तुरंत गिर गया और यह ज्यादा ऊंचाई पर भी नहीं था. हेलिकॉप्टर में एक सांसद समेत चार लोग सवार थे और सभी सुरक्षित निकाले गए. उन्हें एहितयातन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इनमें से एक को हल्की चोटें आई हैं.

जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर था

रिपोर्ट में बताया गया है कि हेलिकॉप्टर में ब्राजील के सांसद और एक डिप्टी मेयर सवार थे. वे दोनों अपनी टीम के साथ ब्राजील के मिना गेरियास राज्य के एक इलाके में प्रचार के लिए गए हुए थे. इसी दौरान हेलिकॉप्टर जब लैंड करने वाला था और जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर था तो वह अचानक बिजली के तारों में उलझ गया और उसमें आग लग गई। आग लगते ही हेलिकॉप्टर पायलट के नियंत्रण से बाहर हो गया और क्रैश होकर जमीन पर गिर पड़ा।

इस घटना का एक वीडियो समाने आया है जिसमें हेलिकॉप्टर नीचे गिरता नजर आ रहा है। जैसे ही हेलिकॉप्टर क्रैश होकर गिरा वहां भगदड़ मच गई और सुरक्षा कर्मचारी भी एक बार सहम गए. हालांकि वहां तत्काल तमाम टीमें पहुंच गई थीं.

