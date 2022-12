Inland Taipan: यह है दुनिया का सबसे जहरीला सांप, एक बाइट से हो सकती है 100 से ज्यादा लोगों की मौत

Most Poisonous Snake In The World: ऑस्ट्रेलिया (Australia) में पाया जाने वाला इनलैंड ताइपन दुनिया का सबसे जहरीला सांप माना जाता है. ऑस्ट्रेलियाई म्यूजियम के अनुसार, इनलैंड ताइपन को भयंकर सांप कहा जाता है. यह एक मध्यम से बड़ा सांप है, एक मजबूत बनावट और एक गहरे, आयताकार आकार के सिर के साथ. यह सांप सुबह के शुरुआती आधे हिस्से में सबसे अधिक सक्रिय होता है.

पहली बार 1879 में फ्रेडरिक मैककॉय और फिर 1882 में विलियम जॉन मैक्ले द्वारा इस सांप का उल्लेख किया गया था लेकिन अगले 90 वर्षों तक यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक रहस्य बना रहा क्योंकि कोई नमूना नहीं मिला और वस्तुतः इस प्रजाति के ज्ञान के बारे में कुछ भी नया नहीं जोड़ा गया जब तक कि 1972 में इसकी दोबारा खोज नहीं हुई.

इसे देखना बहुत मुश्किल

ऑस्ट्रेलिया के बाहर लोगों को इस सांप के बारे में बहुत कम जानकारी है. इसे जंगलों में देखना भी बहुत दुर्ल्भ है क्योंकि दिन के दौरान उनकी दूरदर्शिता और जमीन के ऊपर संक्षिप्त उपस्थिति होती है.

कितना खतरनाक है इसका जहर?

सांप के जहर को LD50 पैमाने पर मापा जाता है. यह सांप के जहर की शक्ति को निर्धारित करता है. स्कूल ऑफ केमिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल की वेबसाइट के मुताबिक, इनलैंड ताइपन सबसे घातक सांपों की सूची में सबसे ऊपर है.

स्कूल ऑफ केमिस्ट्री के मुताबिक अधिकतम उपज (एक बाइट के लिए) 110mg दर्ज की गई है. इसका मतलब है कि इसकी सिंगल बाइट शायद 100 से अधिक लोगों या 250,000 चूहों को मारने के लिए काफी है.

शांत स्वभाव का होता है इनलैंड ताइपन

हालांकि यह सबसे जहरीला और एक सक्षम स्ट्राइक एक शांत स्वभाव वाला और एकांतप्रिय सांप होता है जो कि परेशानी से बचना पसंद करता है. वैसे अगर उकसाया गया या इसे भागने से रोका गया, तो यह अपने बचाव में हमला कर देता है.

