जब 10 साल के बच्चे ने Qantas Airlines के CEO से पूछे एयरलाइन शुरू करने के Tips, मिला यह जवाब

नई दिल्लीः कहते हैं 'अगर आप सपना देखने की चाहत रखते हैं, तो सपने बड़े होने चाहिए' क्योंकि आप यह नहीं जानते कि कब यही सपने हकीकत में बदल जाते हैं. ऐसा ही हुआ एक 10 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई बच्चे के साथ. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया का 10 वर्षीय एलेक्स जैक्वॉट अपनी एयरलाइन शुरू करना चाहता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे की जाए. ऐसे में ऐलेक्स ने अपने सवालों के जबाव पाने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी एयरलाइन Qantas Airlines के सीईओ ऐलन जॉयस को खत लिखा और अपनी एयरलाइन शुरू करने के विषय पर सवाल किया. जिस पर Qantas Airlines के सीईओ ने भी एलेक्स के खत का उत्तर देते हुए बताया कि वह कैसे अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी खड़ी कर सकता है और इसे सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है.

बता दें Qantas Airlines ने ऐलेक्स जैक्वॉट और सीईओ ऐलन जॉयस की बात-चीत वाले इस खत को Qantas Airlines के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है, जिसके बाद से यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है. क्योंकि इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी 10 साल के बच्चे के सवाल को गंभीरता से लेगी और उसके सवाल का जबाव देगी. बच्चे के खत का उत्तर देते हुए Qantas Airlines के सीईओ ऐलन जॉयस ने लिखा है कि 'हमारे कॉम्पटीटर आम तौर पर हमसे सलाह नहीं मागते, लेकिन जब किसी एयरलाइन का लीडर खुद हमसे सवाल करता है तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते. सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया देने का एक ही तरीका है: CEO To CEO.'

बता दें Qantas Airlines को लेटर लिखकर बच्चे ने कहा कि हम दोनों सह-संस्थापक हैं. मैं आपको लिखना चाहता था क्योंकि मैं आपसे तीन बातें पूछना चाहता था. नंबर एक- 'अभी मेरी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं. जिसके चलते अभी मेरे पास अपनी एयरलाइन का काम शुरू करने के लिए बहुत समय है. इसलिए मैं Qantas Airlines से पूछना चाहता हूं कि क्या सीईओ मेरी इसमें कोई मदद कर सकते हैं?' दूसरा सवाल- 'क्या आप मुझे खुद की एयरलाइन कंपनी खड़ा करने के टिप्स दे सकते हैं ?' अपने आखिरी सवाल में ऐलेक्स ने कहा कि 'मैं भी सिडनी/मेलबर्न से लंदन की तरफ A350 की तरह उड़ानें शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन 25 घंटे की इस यात्रा के दौरान यात्रियों को सुविधा देना एक बड़ी चुनौती है, क्या इसमें आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं?'

