VIRAL VIDEO: नशे में चूर शख्स ने पटाखों से शादी में लगा दी आग, सामने आया खौफनाक वीडियो

VIRAL VIDEO TODAY: शादी की पार्टियों में कभी-कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं जिनका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पार्टियों में कुछ लोग या तो नशे में होते हैं या कुछ इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि उन्हें अपना ही होश नहीं रहता. न चाहते हुए भी ऐसे लोग इन पार्टियों में खतरा पैदा कर देते हैं. शादी के फंक्शन का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नशे में पटाखों से खिलवाड़ पड़ा भारी

वायरल हो रहे वीडियो में बिल्कुल नशे में चूर शख्स लोगों के बीच नाचता गाता दिख रहा है. उसके दोनों हाथों में पटाखे साफ देखे जा सकते हैं. दोनों हाथ में पटाखे लिए वह बेतहाशा नाच रहा है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी लापरवाही से आग लग जाएगी.

नाचते-नाचते लगा दी आग

कुछ ही सेकेंड में उसके हाथ के पटाखों से वहां का पूरा माहौल ही खराब हो गया. पटाखों की चिंगारी कब आग की लपटों में बदल गई पता ही नहीं चला. इसके बावजूद भी शख्स नाचे जा रहा था. नाचते-नाचते उसने लापरवाही भरे ढंग से आग भी बुझाई.

वायरल हो रहा वीडियो

Me : I wonder why my friends don't invite me to parties

Also me at parties:

pic.twitter.com/kBzQG771td

— nftbadger (@nftbadger) July 4, 2022