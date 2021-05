Viral Video: खेलते-खेलते थक गए नन्हे 'गजराज', हथिनी ने भी जगाने में मानी हार

नई दिल्ली: सोशल मीडिया (Social Media) पर बंदरों, कुत्तों, बिल्लियों और हाथी के वीडियो (Elephant Video) काफी पसंद किए जाते हैं. इनकी क्यूट हरकतें इंस्टाग्राम (Instagram), फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) पर बहुत जल्दी वायरल (Viral Video) हो जाती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया साइट ट्विटर (Twitter) पर छोटे 'गजराज' यानी हाथी के बच्चे (Baby Elephant) का एक वीडियो वायरल (Viral Video) हुआ है, जिसमें गजराज इंसानों के बच्चों की तरह खेलने के बाद थककर गहरी नींद में सो गए हैं.

बचपन में हर बच्चा धूप में खेलने के बाद घर आते ही गहरी नींद में सो जाता है. कई बार थकान इतनी ज्यादा होती है कि भूख-प्यास को भी भुलाकर बस चैन की नींद में सोना ही समझ में आता है. इस वायरल वीडियो में नन्हे हाथी (Baby Elephant) के हाल भी कुछ ऐसे ही लग रहे हैं. हाथी का बच्चा धूप में मैदान में बहुत गहरी नींद में सो रहा है. उसकी मां यानी हथिनी उसे जगाने की खूब कोशिश करती है लेकिन वह टस से मस भी नहीं होता है. यह वीडियो आईएफएस ऑफिसर सुशांत नंदा (IFS Officer Susanta Nanda) ने शेयर किया है.

Baby elephants are adorable. After playing, sometimes it sleeps so soundly that his mother can't wake him up- but the keepers are always there to help

