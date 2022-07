Viral Video: स्केटबोर्डिंग कर रहा था नेपाली लड़का, पुलिसकर्मी ने बहस के बाद जड़ दिया जोरदार थप्पड़

Policemen Slapped Nepali Boy Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें दिल्ली पुलिस का जवान एक किशोर से बहस करता हुआ और उसके बाद उसे थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव की है, जहां स्केटबोर्डिंग कर रहे लड़कों के ग्रुप से पुलिसवाले की बहस हो गई. बहस के दौरान पुलिस वाले ने ग्रुप के एक नेपाली लड़के को जोरदार थप्पड़ मार दिया. इसके बाद लड़के के दोस्तों ने भी पुलिसवाले को कहा कि आप ये गलत कर रहे हैं. घटना के दौरान वहीं खड़े उसके कुछ दोस्तों ने ये वीडियो बनाई थी. वीडियो में सारी बातें साफ-साफ सुनीं जा सकती हैं. वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे संज्ञान में लिया है.

वायरल वीडियो में नजर आ रहे जवान की पहचान अजीत सिंह के तौर पर हुई है, जो कॉन्सटेबल के पद पर तैनात हैं. मामले में पुलिस का कहना है कि सफदरजंग एनक्लेव के B-6 ब्लॉक में रहने वाले लोगों ने स्केटबोर्डिंग करने वाले लड़कों के खिलाफ शिकायत की थी कि इनकी वजह से उन्हें परेशानी होती है. पुलिस के अनुसार, यहां पर लड़कों के स्केटबोर्डिंग करने से लोगों को परेशानी होती है. यहां तक कि एक शख्स जख्मी भी हो चुका है. जिसके बाद वहां बीट स्टाफ को लड़कों को स्केटबोर्डिंग करने से रोकने के लिए लगाया गया था. लड़कों को रोकने के दौरान ये घटना हुई है.

देखें वीडियो:

पुलिस ने आगे बताया कि कॉन्स्टेबल उस दिन ड्यूटी पर था और उसने लड़कों को वहां स्केटबोर्डिंग नहीं करने के लिए कहा. जिसके बाद लड़कों से उसकी बहस हो गई और इस दौरान उसने एक नेपाली लड़के को थप्पड़ मार दिया. हालांकि, बाद में दिल्ली पुलिस ने ट्विट किया, 'हमने सफदरजंग एनक्लेव में एक कॉन्स्टेबल द्वारा एक किशोर के साथ किए गए दुर्व्यवहार की घटना को संज्ञान में लिया है. संबंधित अधिकारी को मामले की जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं'.

We have taken cognizance of an incident of misbehavior by a constable with a minor boy in Safdarjung Enclave. Concerned officials have been asked to ascertain the facts and take suitable action.@dcp_southwest

— Delhi Police (@DelhiPolice) July 10, 2022