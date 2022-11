Waterfall: इस प्रदेश में है 'जादुई झरना', मुख्यमंत्री ने वीडियो शेयर करके ये अपील की

Dibang Valley Waterfall In Arunachal Pradesh: भारत के लोग भले ही घूमने के लिए विदेश टूर पर जाएं लेकिन अपने ही देश में ऐसी-ऐसी मनोरम जगहें मौजूद हैं जो किसी को भी हैरान कर सकती हैं. ऐसी एक जगहें नहीं हैं बल्कि ऐसी कई जगहें और स्थल मौजूद हैं. ऐसी ही एक जगह अरुणाचल प्रदेश है. हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री ने एक वीडियो शेयर किया जो वाकई में आंखों को सुकून देता है.

'जावरू घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य'

दरअसल, इस वीडियो को खुद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेम खांडू ने शेयर किया है. उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जावरू घाटी का प्राकृतिक सौंदर्य और यहां का मनोरम दृश्य आपका मन मोह लेगा. अगर आप अनिनी नहीं गए हैं, तो दिबांग घाटी में प्रकृति की गोद में रहकर नए साल को वेलकम जरूर करें.

पर्यटकों को दिया आने का न्यौता

उन्होंने इस जगह के बारे में बड़े ही अच्छे तरीके से लिखा और अपने यहां पर्यटकों को आने का न्यौता भी दे दिया. वीडियो में दिख रहा है कि यह झरना इतने बेहतरीन तरीके से झरता हुआ दिख रहा है कि जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है. मजे की बात यह है कि वीडियो को स्लो मोशन में दिखाया गया है और यह काफी साफ भी दिख रहा है.

वीडियो में यह भी दिख रहा है कि झरने के सामने एक पर्यटक भी खड़ा हुआ है और वह झरने के मनोरम दृश्य को देखकर काफी गदगद है. इस वीडियो के वायरल होते ही कई यूजर्स यहां जाने का मन बना रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि सच में एक जादुई झरना लग रहा है. फिलहाल यह वीडियो वायरल हो रहा है.

Majestic appeal, panoramic view, rejuvenating ambience and spectacular surroundings make Zawru Valley a place not to miss at all.

If you have not been to Anini, then you must welcome #NewYear by being in the lap of Mother Nature in our pristine Dibang Valley !#DekhoApnaDesh pic.twitter.com/rzDviyfNlq

— Pema Khandu(@PemaKhanduBJP) November 28, 2022