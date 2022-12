पाक के नए-नवेले सेना प्रमुख ने दिखाया असली रंग, LoC पर भारत के खिलाफ उगला जहर, सामने आया ये वीडियो

Pakistan News: पाकिस्तान की सेना की कमान संभालते ही जनरल असीम मुनीर ने अपना असली रंग दिखा दिया है. मुनीर ने एलओसी पर पहुंचकर भारत के खिलाफ जहर उगला है. इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार पाकिस्तान के थल सेनाध्यक्ष (सीओएएस) जनरल असीम मुनीर ने शनिवार को एलओसी पर पाक सेना की तैनाती का जायजा लिया और साथ ही किसी भी 'दुस्साहस' की स्थिति में भारत को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

सेना के मीडिया विंग ने कहा कि नवनियुक्त सेना प्रमुख ने शनिवार को नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ राखचिकरी सेक्टर में अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का दौरा किया. वहां, सैन्य अफसरों ने उन्हें ताजा स्थिति और गठन की परिचालन तैयारियों के बारे में जानकारी दी. आईएसपीआर ने कहा कि सेना प्रमुख ने अधिकारियों और सैनिकों के साथ बातचीत की और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उनके उच्च मनोबल, पेशेवर क्षमता और युद्ध की तत्परता की सराहना की.

द न्यूज के मुताबिक जनरल मुनीर ने कहा "हमने हाल ही में गिलगित-बाल्टिस्तान और जम्मू-कश्मीर पर भारतीय नेतृत्व के अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया है. जनरल मुनीर ने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि पाकिस्तान की सशस्त्र सेना न केवल हमारी मातृभूमि के हर इंच की रक्षा के लिए, बल्कि दुश्मन को लड़ाई में हराने के लिए हमेशा तैयार है. सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि दुस्साहस के परिणामस्वरूप किसी भी गलत धारणा का हमेशा सशस्त्र बलों की पूरी ताकत से सामना किया जाएगा.

First Appearance of New Chief of Army Staf Pakistan's New Army Chief General Asim Munir at the front-line meeting soldiers #LOC pic.twitter.com/dz1pKxmTSa

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) December 3, 2022