बैडमिंटन प्लेयर के सामान को पहुंचा नुकसान, एयरलाइन ने 20 दिन तक नहीं की कार्रवाई

नई दिल्ली: हवाई यात्राओं में आमतौर पर एयरलाइंस यात्रियों के सामान की देखभाल का दावा करती हैं. आमतौर पर इस मामले में लापरवाही के कम ही किस्से सामने आते हैं. लेकिन इस बार भारत के एक इंटरनेशनल बैडमिंटन खिलाड़ी ने ऐसी ही शिकायत की है. भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सौरभ वर्मा ने दिल्ली से कोपेनहेगेन की हवाई यात्रा के दौरान उनके सामान को नुकसान पहुंचाने के लिये एयरलाइन की कड़ी आलोचना की है.

ट्विटर पर दी सौरभ ने यह जानकारी

यह कोई और एयर लाइन नहीं बल्कि राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया का मामला बताया जा रहा है. वर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, ‘‘पिछले कुछ सप्ताह में एयर इंडिया ने जो सेवाएं प्रदान की उससे वास्तव में निराश हूं. मैं दिल्ली से कोपेनहेगेन की यात्रा कर रहा था और जब मैंने पाया कि मेरे सामान को नुकसान पहुंचाया गया है. मैंने तुरंत एयर इंडिया स्टॉफ के पास शिकायत दर्ज करायी.’’

यह भी पढ़ें: जल्द ही खेलों की राजधानी होगा यह शहर, 2020 ओलंपकि मेडल्स पर है निगाहें

20 दिन बाद भी कोई जवाब नहीं

हाल ही में स्लोवेनिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट जीतने वाले इस 26 वर्षीय शटलर ने कहा कि एयरलाइन के पास शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उन्हें नुकसान पहुंचाये गये सामान का कोई मुआवजा नहीं मिला. उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘मैंने मेल भी भेजा था जिसमें शिकायत की रसीदी और टूटे सामान की तस्वीरें भी भेजी गयी थी. लेकिन मुझे 20 दिन के बाद भी कोई जवाब या मुआवजा नहीं मिला.’’

1/3 Hence @airindiain I would like you to look into this matter as soon as possible because I am a Badminton athlete and I travel frequently for tournaments. I need you to solve this issue as my bag was mishandled by your staff. I am attaching the relevant pictures. pic.twitter.com/iFMzMUe7nb

— Sourabh Verma (@sourabhverma09) May 26, 2019