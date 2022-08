हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ विराट कोहली ने लूट ली महफिल, आतिशी बैटिंग के बाद बॉलिंग के लिए भी उतरे

Asia Cup 2022: टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ बुधवार को एशिया कप के मुकाबले में महफिल लूट ली. विराट कोहली ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मैच में पहले तो बल्लेबाजी में अपना दम दिखाया. विराट कोहली ने 59 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 3 छक्के शामिल रहे. विराट कोहली ने 6 महीने बाद भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अर्धशतकीय पारी खेली है. इससे पहले विराट कोहली ने इसी साल फरवरी में भारत के लिए आखिरी अर्धशतकीय पारी खेली थी. विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता में 52 रन बनाए थे.

हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ विराट कोहली ने लूट ली महफिल

विराट कोहली हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ बुधवार को एशिया कप के मुकाबले में गेंदबाजी के लिए भी उतरे. विराट कोहली ने लंबे समय बाद गेंदबाजी के लिए उतरकर सभी फैंस को चौंका दिया. विराट कोहली ने हॉन्ग कॉन्ग की पारी का 17वां ओवर फेंका था. विराट कोहली ने अपने इस ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए. हालांकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. विराट कोहली की गेंदबाजी को लेकर फैंस ने सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शंस दिए हैं.

Bowling at an economy of 6.00

Virat Kohli is here with ball in his hands, he is bowling after 6 years in T20I. pic.twitter.com/NmJjeX4MaR

— Cricket is Love (@cricketfan__) August 31, 2022