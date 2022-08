Asia Cup: भारत-PAK मैच से पहले कुरान पढ़ रहा ये क्रिकेटर, ट्विटर पर आई रिएक्शन्स की बाढ़

Asia Cup 2022: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 27 अगस्त से शुरू होने वाले एशिया कप से पहले पाकिस्तान के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब यूएई में पहुंची तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें मोहम्मद रिजवान बस में कुरान पढ़ते हुए नजर आ रहे थे.

कुरान पढ़ते हुए नजर आए मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान ने इस तरह सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. वीडियो में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुबई में लैंड करने के बाद बस में सफर के दौरान अलग-अलग गतिविधियों में शामिल थे. रिजवान दूसरों से अलग बैठे कुरान पढ़ रहे थे. फैंस ने उन्हें नोटिस किया और मोहम्मद रिजवान के वीडियो वाले हिस्से पर कमेंट करना शुरू कर दिया. पाकिस्तानी फैन्स को यह काफी पसंद आया. लोगों ने मोहम्मद रिजवान की तारीफ की और कहा कि जब सभी खिलाड़ी मोबाइल में व्यस्त हैं, उस वक्त रिजवान कुरान पढ़ रहे हैं.

Masha Allah, i noted all the players are watching on their mobile phones, but Rizwan Bhai is reading Quran Pak, Masha Allah pic.twitter.com/FuQVLa8KHC —Muhammad Noor (@Noor_Marriii) August 23, 2022

Thing that every one notice ...

1- Rizwan is reciting Quran..

2- Haris is watching Shaheen's edits on tiktok in his free time...

3- Pakistan team got a new Professor after Hafeez.. He is Professor Shahdab..

pic.twitter.com/103tSTeT4N — Mahwish Zahra (@MahwishZahra12) August 23, 2022

Every one is busy in their mobile phones but the Superman Rizwan Reciting Quran MashaAllah pic.twitter.com/aBRHf3IxzB — Zeeshay56 (@Zeeshay561) August 23, 2022

28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला

एशिया कप की बात करें तो 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में महामुकाबला खेला जाएगा. 9 महीने बाद एक दूसरे के आमने-सामने होंगी. पिछली बार दोनों टीमें 2021 टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भिड़ी थीं. उस मुकाबले में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से शिकस्त दी थी. अब टीम इंडिया पाकिस्तान से बदला लेने के लिए बेताब है. दोनों ही टीमों में बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जो अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

