Perth Test: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को दी करारी मात, चौथे दिन ही 269 रन से हराया

पर्थ: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ (Australia vs New Zealand) पहले टेस्ट मैच में चौथे दिन ही न्यूजीलैंड पर बड़ी जीत दर्ज कर ली. पर्थ के वाका स्टेडियम में खेले गए पहले दिन-रात टेस्ट मैच में मेजबान टीम ने रविवार को न्यूजीलैंड को 296 रनों से हरा दिया. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के पेसर मिचले स्टार्क (Mitchell Starc) ने दोनों पारियों में कुल 9 विकेट हासिल किए और अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

ऑस्ट्रेलिया को मिले 40 अंक

इस जीत से ऑस्ट्रेलिया को 40 अंक मिले और अब आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में उसके आठ मैचों में 216 अंक हो गए हैं. भारतीय टीम सात मैचों में सात जीत के साथ 360 अंक लेकर टॉप पर है.

ऑस्ट्रेलिया ने दिया विशाल लक्ष्य

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 416 रन बनाए थे लेकिन न्यूजीलैंड को 166 रनों पर सस्ते में समेट कर उसने 250 रनों की बढ़त ले ली थी. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने कल के स्कोर छह विकेट पर 167 रनों से आगे खेलते हुए नौ विकेट पर 217 रन बनाकर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी और न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 468 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया.

It's all over in Perth!

New Zealand have lost their last five wickets for 17 runs in just over six overs, and Australia take a 1-0 lead inn the series #AUSvNZ | SCORECARD https://t.co/lywZNrst6O pic.twitter.com/hBNV3c2u6t

— ICC (@ICC) December 15, 2019