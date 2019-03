World Cup 2019: पाकिस्तान से क्रिकेट पर गौतम हुए 'गंभीर', बोले- मेरे लिए जवान जरूरी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के कई अधिकारियों और कई पूर्व खिलाड़ी आगामी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट समुदाय से अलग-थलग कर देना चाहिए. इसी क्रम में अब भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने भी अपनी राय जाहिर की है.

भारत को वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से खेलना चाहिए या नहीं? इस पर गौतम गंभीर ने कहा, ''यह बीसीसीआई को तय करना है. व्यक्तिगत रूप से, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलने में कुछ भी गलत नहीं है. मेरे लिए 2 अंक जरूरी नहीं हैं, मेरे लिए क्रिकेट खेल की तुलना में जवान अधिक महत्वपूर्ण हैं. देश पहले आता है.''

Gautam Gambhir: Even if India has to play Pakistan in the World Cup final, if you let go of the final, I think the country should be ready for it. There should not be any backlash form certain sections of society who start saying that you can't compare sports and politics. https://t.co/pQ0bFMlbe5

