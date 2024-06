बारबाडोस में रोहित फहराएंगे तिरंगा... और फिर सच हो गई जय शाह की भविष्यवाणी

Team India World Champion: भारतीय क्रिकेट टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है. वर्ल्ड कप फाइनल में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 177 रनों का टारगेट दिया था. इसके जवाब में अफ्रीका की टीम 8 विकेट पर 169 रन ही बना सकी और खिताब गंवा दिया. रोहित शर्मा के धुरंधरों ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे. फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका से फाइनल मुकाबले में जबड़े से जीत छीन ली. 11 साल बाद भारत ने आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की है. फाइनल में टीम इंडिया ने 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की.

लेकिन इन सबके बीच एक भविष्यवणी सच होती दिख रही है. वो भविष्यवाणी बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने की थी. असल में 14 फरवरी को राजकोट में एक कार्यक्रम के दौरान जय शाह ने कहा था कि हम भले ही वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा की कप्तानी में, हम बारबडोस में भारतीय ध्वज फहराएंगे. याद होगा जय शाह ने इसका ऐलान उस समय किया जब टी20 वर्ल्ड में भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर ऊठापटक चल रही थी.

