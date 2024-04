Jos Buttler: कोहली से लेकर गेल तक... बटलर के तूफानी शतक से ध्वस्त हुए IPL के कई कीर्तिमान; देखें पूरी लिस्ट

Jos Buttler Century: टी20 क्रिकट के बेहद विस्फोटक बल्लेबाजों में शुमार जोस बटलर ने आईपीएल 2024 में दूसरा शतक लगाते हुए राजस्थान रॉयल्स को केकेआर के खिलाफ 2 विकेट से जीत दिला दी. ईडन गार्डन्स में हुआ इस 31वें मुकाबले में केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सुनील नरेन के शतक के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 223 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान ने आखिरी गेंद पर जीत दर्ज कर ली. जोस बटलर के बल्ले से विनिंग रन निकले. बटलर ने 60 गेंदों में 107 रन की नाबाद पारी खेली. इस शतक के साथ ही उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए.

आईपीएल में ठोका 7वां शतक

बटलर का यह आईपीएल में 7वां शतक है. वहीं, इस सीजन में उनका यह दूसरा शतक है. इसके साथ ही बटलर ने क्रिस गेल को सबसे ज्यादा आईपीएल शतकों के मामले में पीछे छोड़ दिया है. क्रिस गेल ने आईपीएल में 6 शतक लगाए थे. बटलर इस शतक के साथ लिस्ट में विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं. कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हैं. आईपीएल 2024 में लगाए एक शतक को मिलाकर कोहली ने अब तक इस लीग में 8 शतक ठोक दिए हैं.

IPL में सबसे ज्यादा शतक

8 - विराट कोहली

7 - जोस बटलर

6 - क्रिस गेल

4 - केएल राहुल

4 - डेविड वॉर्नर

4 - शेन वॉटसन

कोहली को भी छोड़ा पीछे

बटलर ने इस शतक के साथ ही विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया. बटलर का यह आईपीएल में रनों का पीछा करते हुए तीसरा शतक है. वहीं, विराट कोहली ने रन चेज करते हुए दो शतक लगाए हैं. बेन स्टोक्स भी 2 बार ऐसा करने में कामयाब हुए हैं. बटलर ने अपनी इस शतकीय पारी में 9 चौके और 6 छक्के लगाए. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 178.33 रहा. प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड बटलर के ही नाम रहा.

रन चेज करते हुए IPL में सबसे ज्यादा शतक

3 - जोस बटलर

2 - विराट कोहली

2 - बेन स्टोक्स

टी20 क्रिकेट में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक

बटलर ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. उनका टी20 क्रिकेट में रन चेज करते हुए यह कुल 8वां शतक है. वहीं, उनके टी20 करियर का भी यह 8वां शतक है. दिलचस्प यह है कि बटलर के यह आठों शतक रन चेज करते हुए ही आए हैं. इसके साथ ही वह टी20 क्रिकेट में रन चेज करते हुए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले संयुक्त रूप से बाबर आजम के साथ दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर ने भी ऐसा 8 बार किया है. वहीं, क्रिस गेल ने सबसे ज्यादा 16 शतक जमाए हैं.

रन चेज करते हुए टी20 में सबसे ज्यादा शतक

16 - क्रिस गेल

8 - बाबर आजम

8 - जोस बटलर

ये कमाल भी किया

केकेआर के खिलाफ बटलर का यह दूसरा शतक है. वहीं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरु के खिलाफ भी वह 2 शतक लगा चुके हैं. वह एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाजों के क्लब में शामिल हो गए हैं. केएल राहुल ने एक आईपीएल टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा तीन शतक लगाए हैं. उन्होंने मुंबई इंडिंयस के खिलाफ यह कमाल किया है. बटलर इस इस लिस्ट में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं.

एक IPL टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

3 - केएल राहुल vs मुंबई इंडियंस

2 - जोस बटलर vs कोलकाता नाइट राइडर्स (इसी मैच में)

2 - जोस बटलर vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

2 - क्रिस गेल vs पंजाब किंग्स

2 - विराट कोहली vs गुजरात लॉयंस

2 - डेविड वॉर्नर vs कोलकाता नाइट राइडर्स

मैच में बने अन्य रिकॉर्ड

एक IPL मैच में लगे सबसे ज्यादा शतक

2 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात लॉयंस, बेंगलुरु, 2016

2 - सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हैदराबाद, 2019

2 - सनराइजर्स हैदराबाद vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, हैदराबाद, 2023

2 - रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु vs गुजरात टाइटंस, बेंगलुरु, 2023

2 - राजस्थान रॉयल्स vs रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जयपुर, 2024

2 - कोलकाता नाइट राइडर्स vs राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता, 2024 (इसी मैच में)

एक IPL मैच में शतक और विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी

107 और 3/21 - क्रिस गेल (RCB) vs PBKS, बेंगलुरु, 2011

175* और 2/5 - क्रिस गेल (RCB) vs PWI, बेंगलुरु, 2013

104* और 2/38 - शेन वॉटसन (RR) vs KKR, ब्रेबोर्न, 2015

106 और 1/13 - शेन वॉटसन (CSK) vs RR, पुणे, 2018

109 और 2/30 - सुनील नरेन (KKR) vs RR, कोलकाता, 2024 (इसी मैच में)

IPL में सबसे बड़ा सफल रन चेज

224 - राजस्थान रॉयल्स vs पंजाब किंग्स, शारजाह, 2020

224 - राजस्थान रॉयल्स vs कोलकाता नाइटराइडर्स, कोलकाता, 2024 (इसी मैच में)

219 - मुंबई इंडियंस vs चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली, 2021

215 - राजस्थान रॉयल्स vs डेक्कन चार्जर्स, हैदराबाद, 2008

215 - मुंबई इंडियंस vs पंजाब किंग्स, मोहाली, 2023

215 - सनराइजर्स हैदराबाद vs राजस्थान रॉयल्स, जयपुर, 2023