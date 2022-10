Gautam Gambhir: इस प्लेयर ने जड़ा 105 मीटर का लंबा छक्का, गौतम गंभीर ने कहा-आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं

West Indies vs Australia: टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 3 विकेट से हरा दिया, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज काइल मेयर्स ने 105 लंबा छक्का लगाकर महफिल लूट ली. छक्का लगाकर काइल मेयर्स सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. इस पर अब गौतम गंभीर ने अपना रिएक्शन दिया है.

काइल मेयर्स ने लगाया लंबा छक्का

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से चौथा ओवर कैमरून ग्रीन ने किया. इस ओवर की तीसरी गेंद को काइल मेयर्स ने बैकफुट पर खड़े होकर ऑफ साइड में कवर की ओर मारा गेंद सीधे स्टेडियम की पहली मंजिल पर गिरी. मेयर्स के इस शॉट को देकखर सभी हैरान थे. ऐसा शॉट लगाना आसान नहीं होता है. मेयर्स ने ग्रीन की जिस गेंद पर सिक्स मारा वह 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंकी गई थी. फिर भी उन्होंने बहुत ही आसानी से इस पर छक्का जड़ दिया.

गौतम गंभीर ने दिया ये रिएक्शन

वेस्टइंडीज के काइल मेयर्स के इस छक्के की तारीफ बड़े दिग्गज कर रहे हैं. इस पर भारत के पूर्व क्रिकेटर और सांसद गौतम गंभीर ने अपना रिएक्शन दिया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है, 'आपको ऐसा करने की इजाजत नहीं है.' काइल मेयर्स ने मैच में 36 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था.

You are not allowed to do this! @kyle_mayers pic.twitter.com/StFx5N2Wb3

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 5, 2022