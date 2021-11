पाकिस्तान की हार के बाद बाबर आजम ने लगाई क्लास, मुंह छिपाकर बैठा ये खिलाड़ी

नई दिल्ली: टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म हो चुका है. सेमीफाइनल मुकाबले में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 विकेट की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप जीतने का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन एक हार ने उसका ख्वाब तोड़ दिया है. मैच के बाद 'पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड' ने बाबर का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें वो खिलाड़ियों को कुछ कहते नजर आ रहे हैं.

पाकिस्तान के कप्तान बाबर का एक वीडियो 'पाकिस्तान क्रिकेट' ने ट्वीट किया है, जिसमें बाबर आजम हार से निराश पाकिस्तानी खिलाड़ियों को समझाते हुए नजर आते हैं. उन्होंने कहा, 'कोई भी किसी पर उंगली नहीं उठाएगा. कोई भी किसी को ये नहीं बताएगा कि कहां गलती हुई. मेहनत हमारे हाथ में है रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है. हमें बस ये देखना है कि गलती कहां हुई है.' बाबर आजम के बाद बैटिंग सलाहकार मैथ्यू हेडन ने भी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की नसीहत दी.



Babar Azam, Saqlain Mushtaq and Matthew Hayden are proud of their side despite a five-wicket defeat in #T20WorldCup semi-final. pic.twitter.com/kAem5PrWjj

