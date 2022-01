Video: इस बल्लेबाज ने हूबहू धोनी के अंदाज में जड़ दिया हेलिकॉप्टर शॉट, ट्विटर पर मची सनसनी

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) ने पाकिस्तान सुपर लीग में हू-ब-हू धोनी के अंदाज में हेलिकॉप्टर शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया, जिसके बाद फैंस को माही की याद आ गई. इस छक्के की खास बात ये थी कि गुरबाज ने बिल्कुल धोनी के अंदाज में हेलिकॉप्टर शॉट (Dhoni Helicopter Shot) जड़ दिया. फैन्स इस छक्के को देखकर हैरान रह गए.

इस बल्लेबाज ने धोनी के अंदाज में जड़ दिया हेलिकॉप्टर शॉट

पाकिस्तान सुपर लीग में अफगानिस्तान के बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz) ने एक ऐसा छक्का भी लगाया, जिसने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी. इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेल रहे रहमनुल्लाह गुरबाज ने पेशावर जाल्मी के गेंदबाज सोहेल खान को हेलिकॉप्टर शॉट खेलकर छक्का लगाया.

सोशल मीडिया पर मची सनसनी

रहमनुल्लाह गुरबाज का ये छक्का देखकर फैंस का कहना है कि अफगानिस्तान खिलाड़ियों और हेलिकॉप्टर शॉट की तो अलग ही लव स्टोरी है, क्योंकि इससे पहले राशिद खान ने भी पीएसल में हेलिकॉप्टर शॉट खेला था, जिसने खूब वाहवाही बटोरी थी.

whats up with afghanistan and the helicopter pic.twitter.com/kdyLmXAd1P

— Jazib (@JazibChaudry) January 30, 2022