Ravindra Jadeja ने लिए KKR के मजे, टीम ने MS Dhoni पर साधा था निशाना

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) अपने बेबाक अंदाज के लिए जानते जाते हैं. एक बार फिर वो अपने कमेंट को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) को ट्रोल किया है क्योंकि इस टीम ने एमएस धोनी (MS Dhoni) पर निशाना साधा था.

दरअसल 9 जनवरी 2022 को एशेज सीरीज (Ashes Series) के चौथे टेस्ट के दौरान ऑस्ट्रेलिया (Australia) ने इंग्लैंड (England) के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में ऐसी फील्डिंग सजाई जिसमें सभी कंगारु खिलाड़ी इंग्लिश बल्लेबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) को घेरकर खड़े हैं.

Look at @benstokes38 .

सिडनी टेस्ट (Sydney Test) की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. इसको देखते हुए कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने करीब 6 साल पुरानी तस्वीर शेयर करते हुए दोनों घटनाओं की तुलना की है. जिसका कैप्शन है, 'वो पल जब टेस्ट क्रिकेट का यादगार लम्हा असल में टी-20 के मास्टरस्ट्रोक की याद दिलाता है.'

यह भी पढ़ें- 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं ये स्टार क्रिकेटर्स, लेकिन रणजी ट्रॉफी पर नहीं जमा सके कब्जा

कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने जो तस्वीर पोस्ट की वो आईपीएल 2016 (IPL 2016) की है तब एमएस धोनी (MS Dhoni) राइजिंग पुणे सुपरजायंट (Rising Pune Supergiant) टीम की कप्तानी और बैटिंग कर रहे थे. फोटो में पीयूष चावला (Piyush Chawla) बॉलिंग कर रहे हैं और केकेआर (KKR) के तत्कालीन कप्तान गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने माही की चारों तरफ सभी फील्डर्स को लगा रखा है.

That moment when a classic move in Test cricket actually reminds you of a T20 master stroke! #Ashes #KKR #AmiKKR #AUSvENG pic.twitter.com/D3XbMu83mf

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 9, 2022