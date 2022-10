IND vs SA: रोहित शर्मा ने एक ही मैच में बनाए 2 महारिकॉर्ड, विराट-धोनी जैसे दिग्गजों खिलाड़ियों को पछाड़ा

Rohit Sharma New Record, IND vs SA: टी20 वर्ल्ड कप 2022 से पहले टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका (IND vs SA) के खिलाफ लगातार दो मैचों में जीत दर्ज कर लय हासिल कर ली है. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के लिए ये मैच काफी यादगार रहा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में कप्तानी के साथ-साथ बतौर बल्लेबाज भी शानदार प्रदर्शन किया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में 2 बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम किए, जो इससे पहले कोई भी भारतीय खिलाड़ी अपने नाम नहीं कर सका था.

रोहित शर्मा के नाम हुआ ये बड़ा रिकॉर्ड

टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में मैदान पर उतरते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का ये 400वां टी20 इंटरनेशनल मैच था. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इस आंकड़े को छुने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने, वहीं दुनिया के नौवें बने. रोहित शर्मा के अलावा दिनेश कार्तिक और एमएस धोनी ही ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टी20 में 350 से अधिक मैच खेले हैं.

ऐसा कारनामा करने वाले पहले भारतीय कप्तान



टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को सीरीज के शुरुआती दोनों मैचों में हराकर सीरीज अपने नाम कर ली है. इस सीरीज जीत के साथ की रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भारत के पहले ऐसे कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने साउथ अफ्रीका को भारत में टी20 सीरीज हराई है. इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका की टीम भारत में एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई थी. साउथ अफ्रीका ने इससे पहले साल 2015 में 2-0 से सीरीज जीती थी, इसके बाद साल 2019 में सीरीज 1-1 से बराबर रही, वहीं इसी साल जुलाई में भी दोनों टीमों के बीच 2-2 से सीरीज बराबरी पर खत्म हुई थी.

कप्तान रोहित की शानदार पारी

रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में 37 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) टीम को तेज शुरुआत दिलाने का काम किया और अपनी इस पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया. टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 237 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 20 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 221 रन ही बना सकी. टीम इंडिया की इस जीत में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) सबसे बड़े मैच विनर साबित हुए. 22 गेंदों पर ताबड़तोड़ अंदाज में 61 रन बनाए.

