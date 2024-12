ब्रिस्बेन में फेल हुए बल्लेबाज तो BCCI पर भड़के संजय मांजरेकर, गौतम गंभीर की 'स्पेशल टीम' पर उठाए सवाल

India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है. पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी को छोड़ दें तो भारतीय बल्लेबाजों ने कुछ खास नहीं किया. एडिलेड मैच की दोनों पारियों में उनकी हालत खराब रही और टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. अब ब्रिस्बेन टेस्ट की पहली पारी में तीसरे दिन चायकाल तक भारत के 48 रन पर 4 विकेट गिर गए. इसके बाद पूर्व क्रिकेटर और मशहूर कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने तीखा हमला किया है.

यशस्वी, गिल, विराट और पंत फेल

मांजरेकर ने नाम लिए बिना बीसीसीआई के साथ-साथ भारतीय टीम के कोच गौतम गंभीर और उनकी कोचिंग स्टाफ से मुश्किल सवाल पूछा है. गंभीर की कोचिंग टीम में असिस्टेंट कोच रयान टेन डेशकाटे, असिस्टेंट कोच अभिषेक नायर और बॉलिंग कोच मोर्ने मोर्कल हैं. फील्डिंग कोच की जिम्मेदारी टी दिलीप ने संभाल रखी है. वह राहुल द्रविड़ के कार्यकाल में भी इस पद पर थे. उन्होंने भारतीय टीम में बल्लेबाजी कोच की भूमिका पर सवाल उठाए. यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली और ऋषभ पंत सस्ते में आउट हो गए थे. ऋषभ पंत 9, यशस्वी जायसवाल 4, विराट कोहली 3 और शुभम गिल 1 रन बनाकर आउट हुए.

बल्लेबाजी कोच पर सवाल

मांजरेकर ने भारतीय स्टाफ में बल्लेबाजी कोच की भूमिका के बारे में सवाल किया है. पूर्व बल्लेबाज ने कहा है किया कि भारतीय बल्लेबाजी में प्रमुख तकनीकी मुद्दे बहुत लंबे समय से अनसुलझे हैं और इसलिए प्रबंधन को जवाबदेह होने की आवश्यकता है. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''मुझे लगता है कि भारतीय टीम में बल्लेबाजी कोच की भूमिका की जांच करने का समय आ गया है. कुछ भारतीय बल्लेबाजों के साथ प्रमुख तकनीकी मुद्दे इतने लंबे समय तक अनसुलझे क्यों रहे?''

