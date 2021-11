T20 World Cup: PAK बॉलर शाहीन पर भड़के ससुर शाहिद अफरीदी, होने वाले दामाद को यूं लगाई फटकार

नई दिल्ली: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) के सेमीफाइनल (Semifinal) में ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ पाकिस्तान (Pakistan) की करारी हार के बाद ज्यादातर लोग हसन अली को कसूरवार ठहरा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अहम मौके पर मैथ्यू वेड (Matthew Wade) का कैच ड्रॉप किया. हालांकि शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) के ख्यालात थोड़े जुदा हैं.

पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने 'बाबर सेना' की हार के लिए इशारों इशारों में अपने होने वाले दामाद शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) को जिम्मेदार ठहराया है. शाहिद ने माना है कि शाहीन की ओवर में 3 छक्के नहीं लगने चाहिए थे.



शाहिद अफरीदी ने मायूसी भरे अल्फाज में कहा, 'मैं शाहीन से खुश नहीं हूं, सिर्फ इसलिए कि हसन अली ने कैच ड्रॉप कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले ओवर में 3 छक्के लुटा देंगे. उनके पास काफी पेस है और उन्हें ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर बॉल फेंकने की समझ होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने उसी जगह गेंद फेंकी जैसा कि मैथ्यू वेड चाहते थे.'

Shahid Afridi "I'm not happy with Shaheen. Just because Hassan Ali dropped a catch shouldn't mean in the next over you get hit for 3 sixes. He has so much pace & should've had the sense to bowl outside the off-stump yorkers, but he bowled into Wade's preferred area" #T20WorldCup

— Saj Sadiq (@SajSadiqCricket) November 12, 2021