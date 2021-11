शिखर धवन अर्जुन अवॉर्ड पाने के बाद हुए इमोशनल, 'गब्बर' स्टाइल में कही दिल की बात

नई दिल्ली: अर्जुन अवॉर्ड से सम्मानित होने के बाद भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने अपने परिवार, दोस्तों और बीसीसीआई समेत उनका सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया अदा किया. 35 साल धवन को शनिवार को खेल में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा ये पुरस्कार दिया गया.

#WATCH | Cricketer Shikhar Dhawan receives Arjuna Award from President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan in New Delhi pic.twitter.com/X7G45x9lzn

शिखर धवन ने ट्विटर पर लिखा, 'अर्जुन अवॉर्ड पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस सफर में मेरे साथ खड़े रहे मेरे कोच, डॉक्टर, सहयोगी स्टाफ, बीसीसीआई, टीम के साथी, सभी प्रशंसक, मेरे दोस्त और मेरा परिवार.'

शिखर धवन ने आगे लिखा, 'आप सभी के प्यार और साथ के बिना ये मुमकिन नहीं हो पाता. ये एक बहुत ही अविश्वसनीय अहसास होता है जब आपकी कड़ी मेहनत को सराहा जाता है और मैं सब लोगों का बहुत-बहुत आभार जताना चाहता हूं. मैं अपने देश को गौरवान्वित करने के लिए और कड़ी मेहनत करूंगा. सभी अवॉर्ड विनर्स को मुबारकबाद'

I will continue to work hard to make my country proud Congratulations to all the awardees

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) November 14, 2021