ICC Best Cricketer: साल-2022 के बेस्ट क्रिकेटर की रेस में केवल एक ही भारतीय, नाम जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान

ICC Best Cricketer of the Year: अब साल 2022 अपने अंतिम पड़ाव पर है. इस साल क्रिकेट में कई रिकॉर्ड बने और टूटे. भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने खूब दम दिखाया. हालांकि आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना एक बार फिर से साल में पूरा नहीं हो पाया. अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने साल 2022 के बेस्ट क्रिकेटरों को नॉमिनेट किया है. आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लिस्ट में केवल एक ही भारतीय है और वह भी महिला वर्ग में.

स्मृति मंधाना अकेली भारतीय

आईसीसी साल-2022 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के पुरस्कार की दौड़ में महिला और पुरुष दोनों वर्गों में ओपनर स्मृति मंधाना अकेली भारतीय हैं. मंधाना का सामना इंग्लैंड की नेट स्किवेर, न्यूजीलैंड की एमेलिया केर और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी से होगा. पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम, इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स, जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा और न्यूजीलैंड के टेस्ट कप्तान टिम साउदी इस रेस में हैं.

स्टोक्स दो वर्गों में शामिल

इंग्लैंड के दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स एक नहीं बल्कि दो-दो वर्गों में नॉमिनेट किए गए हैं. वह साल-2022 के बेस्ट क्रिकेटर की रेस में तो हैं ही, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के पुरस्कार की दौड़ में भी हैं. उनके अलावा इंग्लैंड के ही जॉनी बेयरस्टो, ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा और दक्षिण अफ्रीका के पेसर कागिसो रबाडा भी रेस में शामिल हैं.

जनवरी में होगी वोटिंग

इन पुरस्कारों के लिए वोटिंग होगी. मतदान अगले सप्ताह यानी जनवरी 2023 में शुरू होगा जिसमें दुनियाभर के क्रिकेटप्रेमी और आईसीसी की एलीट मतदान समिति वोट डाल सकेगी. इस समिति में अनुभवी मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे. वर्ष 2021 में आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर रह चुकी मंधाना एक बार फिर रेस में है. सभी फॉर्मेट में मिलाकर वह भारत के लिए सर्वाधिक रन बना चुकी हैं. टी20 में उन्होंने पिछले साल 594 रन और वनडे में 696 रन बनाए. महिला वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा. पुरुष वर्ग में स्टोक्स अवॉर्ड के प्रबल दावेदार हैं. स्टोक्स की कप्तानी में इंग्लैंड ने 10 में से 9 टेस्ट जीते हैं. उन्होंने 870 रन भी बनाए जिसमें दो शतक शामिल रहे. इसके अलावा पिछले साल उन्होंने 26 विकेट भी झटके.

आईसीसी पुरस्कारों के लिए नामांकन सूची

साल के बेस्ट क्रिकेटर (पुरुष) : बाबर आजम, सिकंदर रजा, टिम साउदी, बेन स्टोक्स

साल की बेस्ट क्रिकेटर (महिला) : एमेलिया केर, स्मृति मंधाना, बेथ मूनी, नेट स्किवेर

साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर : जॉनी बेयरस्टो, उस्मान ख्वाजा, कागिसो रबाडा, बेन स्टोक्स

साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर : बाबर आजम, शेई होप, सिकंदर रजा, एडम जम्पा

साल की सर्वश्रेष्ठ महिला वनडे क्रिकेटर : एलिसा हीली, शबनम इस्माइल, एमेलिया केर, नेट स्किवेर

साल की सर्वश्रेष्ठ महिला टी20 क्रिकेटर : निदा दार, सोफी डेवाइन, स्मृति मंधाना , ताहलिया मैकग्रा

साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टी20 क्रिकेटर : सैम करेन, सिकंदर रजा, मोहम्मद रिजवान, सूर्यकुमार यादव

उदीयमान पुरुष क्रिकेटर : फिन एलेन, मार्को यानसेन, अर्शदीप सिंह, इब्राहिम जादरान

उदीयमान महिला क्रिकेटर : यास्तिका भाटिया, डारसी ब्राउन, एलिस केपसे, रेणुका सिंह. (Input: PTI)

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi- अब किसी और की ज़रूरत नही